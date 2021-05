L’ex-couple Kim Kardashian-Kanye West se réunit pour le cadeau d’anniversaire de Kris Jenner

Le rappeur américain Kanye West et son ex-femme Kim Kardashian ont offert à la momager Kris Jenner sa propre expérience de galerie de musée et tous les ensembles présents au domaine Kardashian-West pour son 65e anniversaire. Selon E!News, les fans ont été témoins du cadeau extravagant du premier anniversaire lors d’un récent épisode de « L’Incroyable Famille Kardashian ». De Jean-Paul Gaultier à Dior, Kim et la styliste Danielle Levi ont sélectionné 65 looks pour Kris en l’honneur de son grand jour.

« Je n’ai jamais été aussi loin pour faire des emplettes pour quelqu’un, sans parler des looks de style pour quelqu’un. C’est beaucoup parce que je veux m’assurer que les trucs ont fière allure sur les mannequins », a admis le fondateur de KKW.

Tel que rapporté par E!News, le chanteur de ‘Jesus Is King’ a aidé à la disposition du mannequin dans leur maison, de la coordination des couleurs à la mise en place de chaque ensemble dans un ordre qui s’écoule de manière vestimentaire.

« Peuvent-ils déplacer l’orange et l’argent ? Kanye a demandé, avec sa fille North West à ses côtés.

« Kanye a dû déplacer cette chose tellement de fois juste pour s’assurer qu’elle a l’air vraiment dramatique quand ma mère entrera », a admiré Kim.

Selon E!News, le « musée pour KJ », comme Kim a surnommé le cadeau, a immédiatement séduit Kris avant même qu’elle n’entre.

« J’ai créé une expérience pour toi », a commencé Kim alors que Kris commençait à pleurer.

« Pour ton 65e anniversaire, je sais à quel point ça a été difficile pour toi de trouver des vêtements à porter, de t’habiller, alors je voulais t’aider », a ajouté la mère de quatre enfants.

La superbe série de tenues, même accessoirisées de bijoux, de chaussures et de chapeaux, a laissé Kris sans voix.

Kris a expliqué plus tard dans un confessionnal, « Je ne peux pas croire dans quoi je marche. C’est l’une des plus grandes surprises que j’ai jamais eues de toute ma vie. C’est certainement si généreux, si gentil, mais le temps et l’énergie que Kim a pris est le cadeau le plus incroyable que j’aie jamais vu de ma vie. »

L’épisode centré sur l’anniversaire comprenait également des images inédites du voyage du 40e anniversaire de Kim, Kourtney Kardashian donnant à Kendall Jenner plus d’Hermes China et Caitlyn Jenner célébrant son 71e anniversaire.