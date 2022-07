L’ex-COO de Theranos, Sunny Balwani, reconnu coupable six mois après la condamnation de Holmes

SAN JOSE, Californie – Dans le dernier chapitre de la saga Theranos, Ramesh “Sunny” Balwani, ancien directeur général de la société et ex-petit ami de la fondatrice Elizabeth Holmes, a été reconnu coupable des 12 accusations de fraude criminelle.

Balwani n’a eu aucune réaction lorsque le verdict a été lu au tribunal de district américain de San Jose, en Californie, et a regardé droit devant lui le juge Edward Davila. On pouvait voir les membres de la famille de Balwani le consoler et ses deux frères étaient à ses côtés.

Le jury a également déclaré Balwani coupable du nombre de patients, ce qui n’était pas le cas pour le verdict de Holmes.

Le juge Davila a fixé la date de condamnation de Balwani au 15 novembre et a augmenté le montant de sa caution à 750 000 $. Il restera en probation jusqu’à ce qu’il soit condamné. Balwani et son équipe juridique ont quitté le palais de justice sans répondre aux questions.

“Nous sommes évidemment déçus des verdicts. Nous prévoyons d’étudier et d’examiner toutes les options de M. Balwani, y compris un appel”, a déclaré l’avocat de Balwani, Jeffrey Coopersmith, dans un communiqué.

Les jurés ont délibéré pendant cinq jours. Balwani, 57 ans, était assis masqué à côté de ses avocats de la défense et s’est déplacé sur son siège pendant que le juge examinait le verdict.

Les jurés ont entendu 24 témoins du gouvernement, qui ont dépeint Balwani comme un complice de Holmes.

Chaque chef d’accusation de fraude électronique est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison et le chef d’accusation de complot est passible d’un maximum de cinq ans. Les experts juridiques s’attendent à ce que Balwani fasse appel.

Le procès a commencé le 22 mars et a connu plusieurs retards en raison de la pandémie. Les jurés ont entendu 24 témoins du gouvernement qui ont décrit Balwani comme un complice de son ex-petite amie et PDG de Theranos, Holmes.

Les procureurs ont allégué que Balwani avait conspiré avec Holmes dans le cadre d’un stratagème d’une décennie pour soutirer des centaines de millions de dollars aux investisseurs et aux patients dans le but de maintenir à flot l’entreprise en difficulté. Selon les procureurs, Balwani a supervisé les projets financiers grossièrement gonflés de Theranos, les opérations de laboratoire et un accord Walgreens condamné. Theranos a promis de révolutionner les tests sanguins en les rendant moins chers, plus rapides et moins douloureux que les tests de laboratoire traditionnels.

“Balwani n’est pas une victime”, a déclaré l’assistant du procureur américain Jeffrey Schenk dans sa plaidoirie finale. “Il est l’auteur de la fraude… M. Balwani sait que la plus grande menace à la fraude est la vérité.”

L’équipe juridique de Balwani a appelé deux témoins: un médecin de l’Arizona qui a utilisé des analyseurs de sang Theranos et un consultant en technologie de l’information qui a témoigné au sujet d’une base de données manquante, le système d’information du laboratoire, contenant les résultats des tests des patients. Balwani, contrairement à Holmes, n’a pas témoigné pour sa propre défense.

En janvier, un jury distinct a déclaré Holmes coupable de trois chefs d’accusation de fraude électronique et d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique contre des investisseurs. Le jury l’a acquittée des accusations liées à l’escroquerie des patients de Theranos. Holmes reste en liberté sous caution en attendant sa condamnation en septembre.

Les anciens dirigeants de la Silicon Valley ont levé près d’un milliard de dollars auprès d’investisseurs puissants, dont le magnat des médias Rupert Murdoch, le cofondateur d’Oracle Larry Ellison, l’investisseur de la Silicon Valley Don Lucas, la famille Walton de Walmart et la famille de l’ancienne secrétaire à l’Éducation Betsy DeVos.

Holmes et Balwani ont également attiré des noms notables dans leur conseil d’administration, notamment l’ancien secrétaire à la Défense James Mattis, l’ancien secrétaire d’État Henry Kissinger et l’ancien sénateur Sam Nunn. À son apogée, Theranos était évalué à plus de 9 milliards de dollars et la participation de Balwani valait 500 millions de dollars.

Au cours d’une plaidoirie marathon de 12 heures qui s’est étalée sur trois jours, l’équipe juridique de Balwani a fustigé les témoins du gouvernement et a qualifié leur dossier d'”incomplet”.

“M. Balwani a mis tout son cœur et son âme dans Theranos, il a travaillé sans relâche année après année pour faire de l’entreprise un succès”, a déclaré Jeffrey Coopersmith, un avocat de la défense de Balwani, et a ajouté plus tard, “le gouvernement n’a pas prouvé que M. Balwani essayé de tromper ou de tromper qui que ce soit.”

Coopersmith a demandé au jury d’examiner pourquoi les procureurs n’avaient pas appelé certains employés, investisseurs et membres du conseil d’administration à la barre, dont quatre membres de la famille DeVos qui avaient investi dans Theranos.

“Ils ont investi 100 millions de dollars”, a déclaré Coopersmith. “On aurait pu penser qu’ils seraient dérangés pour venir témoigner, mais nous n’avons pas entendu parler d’eux.” Lisa Peterson, la gestionnaire de patrimoine familial DeVos, a témoigné au procès au nom de la famille.

Les avocats de Balwani ont fait valoir qu’il avait agi de bonne foi et croyait vraiment aux capacités de la technologie des tests sanguins, mais d’anciens employés ont déclaré à CNBC que Balwani était conscient des problèmes et avait créé un environnement toxique à Theranos.

Dans un SMS de juillet 2015 obtenu plus tôt par CNBC et lu à haute voix devant le tribunal par le gouvernement, Balwani a écrit à Holmes : “Je suis responsable de tout à Theranos. Toutes ont été mes décisions aussi.”

“Il reconnaît son rôle dans la fraude”, a déclaré Schenk en faisant référence au message texte.

Jill Silvestri de CNBC a contribué à ce rapport.

Correction : le titre de l’histoire a été mis à jour pour indiquer que Balwani est le COO de Theranos.