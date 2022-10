L’ex-conseiller de Trump Bannon condamné à quatre mois pour outrage au Congrès

Steve Bannon a été condamné pour avoir refusé de coopérer avec un comité chargé d’enquêter sur l’attentat du 6 janvier au Capitole.

Bannon a été reconnu coupable par un jury en juillet de deux chefs d’outrage.

Il n’a pas fourni au Congrès des documents ou des témoignages.

Steve Bannon, une figure éminente de la droite américaine qui a été stratège principal de l’ancien président Donald Trump, a été condamné vendredi par un juge à quatre mois de prison pour avoir refusé de coopérer avec les législateurs enquêtant sur l’attaque du Capitole américain l’an dernier par un pro- La mafia de Trump.

Lors d’une audience de détermination de la peine, le juge de district américain Carl Nichols a également ordonné à Bannon de payer une amende de 6 500 $. Bannon a été reconnu coupable par un jury en juillet de deux chefs d’outrage au Congrès pour avoir omis de fournir des documents ou de témoigner. Chacun des deux chefs d’accusation était passible d’un minimum d’un mois et d’un maximum d’un an de prison et d’une amende pouvant atteindre 100 000 $.

Les procureurs avaient demandé lundi au juge de condamner Bannon à six mois de prison, tandis que les avocats de Bannon avaient demandé une probation.

Le procureur JP Cooney a déclaré lors de l’audience de vendredi que Bannon avait choisi de “faire un pied de nez au Congrès”. Il “n’est pas au-dessus de la loi, et c’est ce qui rend cette affaire importante”, a déclaré Cooney.

Un jury de huit hommes et quatre femmes a condamné Bannon pour avoir refusé de témoigner ou de fournir des documents assignés à comparaître par le comité restreint de la Chambre des représentants enquêtant sur l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021 et les efforts des alliés de Trump pour annuler sa défaite électorale de 2020.

Bannon, 68 ans, était un conseiller clé de la campagne présidentielle de 2016 du républicain Trump, puis a été son stratège en chef à la Maison Blanche en 2017 avant une brouille entre eux qui a ensuite été rafistolée. Bannon a aidé à articuler le populisme de droite “America First” et une forte opposition à l’immigration qui ont contribué à définir la présidence de Trump. Bannon a joué un rôle déterminant dans les médias de droite et a promu des causes et des candidats de droite aux États-Unis et à l’étranger.

Une foule pro-Trump a pris d’assaut le Capitole et a attaqué la police avec des matraques, des masses, des mâts de drapeau, des appareils Taser, des irritants chimiques, des tuyaux métalliques, des pierres, des garde-fous métalliques et d’autres armes dans un effort infructueux pour bloquer la certification par le Congrès de sa défaite électorale de 2020 à Démocrate Joe Biden.

Bannon a refusé de s’adresser au juge avant le prononcé de la peine vendredi.

Son avocat David Schoen, dans une longue diatribe, a déclaré que Bannon s’était appuyé sur les conseils de ses avocats pour ne pas se conformer à une assignation à comparaître du Congrès après que Trump eut invoqué le privilège de l’exécutif, une doctrine juridique qui protège certaines communications de la Maison Blanche de la divulgation.

Schön a dit :

Un mépris plus flagrant du Congrès aurait été de dire “Va te faire foutre le Congrès, prends ta citation à comparaître et pousse-la !”

Selon le comité du 6 janvier, Bannon s’est entretenu avec Trump au moins deux fois la veille de l’attaque, a assisté à une réunion de planification dans un hôtel de Washington et a déclaré sur son podcast de droite que “tout l’enfer va se déchaîner demain”.

Lors de son procès, les procureurs n’ont appelé que deux témoins tandis que l’équipe de défense de Bannon n’en a appelé aucun. Bannon a choisi de ne pas témoigner. Les avocats de Bannon ont déclaré qu’ils feraient appel de sa condamnation.

La défense de Bannon a été paralysée par les décisions de Nichols qui l’empêchaient d’affirmer qu’il s’appuyait sur les revendications du privilège de l’exécutif et de faire valoir qu’il s’appuyait sur les conseils de son avocat.

Les dirigeants du comité ont qualifié la condamnation de Bannon de victoire pour la primauté du droit. Bannon avait cherché à dépeindre les accusations criminelles comme politiquement motivées, s’en prenant à Biden et au procureur général Merrick Garland, tout en disant: “Ils ont pris le mauvais gars en son temps.”

Le comité dirigé par les démocrates a demandé le témoignage de dizaines de personnes dans l’orbite de Trump. En plus de Bannon, les procureurs ont accusé l’ancien conseiller de Trump à la Maison Blanche, Peter Navarro, d’outrage au Congrès pour avoir défié une assignation à comparaître du même comité, la date du procès étant fixée au 17 novembre. Navarro a plaidé non coupable.

La condamnation de vendredi ne met pas fin aux problèmes juridiques de Bannon. Il a été inculpé dans l’État de New York en septembre pour blanchiment d’argent et complot, les procureurs l’accusant d’avoir trompé les donateurs donnant de l’argent pour aider à construire le mur promis par Trump le long de la frontière américano-mexicaine. Bannon, qui a plaidé non coupable, pourrait encourir jusqu’à 15 ans de prison s’il est reconnu coupable de ces accusations. Trump a gracié Bannon l’année dernière pour des accusations fédérales similaires.