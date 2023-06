Vincent Rigby, qui a été conseiller à la sécurité nationale du premier ministre Justin Trudeau de 2020 à 2021, a déclaré jeudi aux députés qu’il craignait que des renseignements « importants et exploitables » ne soient pas toujours recherchés pendant son mandat.

Rigby a déclaré jeudi matin à une commission parlementaire qu’il avait lu entre 5 000 et 7 000 rapports de renseignement au cours de ses 18 mois de travail.

« Mais nous n’avions pas de système formel pour signaler des éléments de renseignement importants. Ce que nous avions était ad hoc et incohérent », a-t-il déclaré aux députés étudiant les allégations d’ingérence chinoise dans la politique canadienne.

« Je craignais que des renseignements importants et exploitables ne soient pas signalés ou suivis de manière appropriée. »

Rigby a déclaré que c’est pourquoi, après avoir quitté la fonction publique, il a aidé à rédiger un rapport appelant le gouvernement canadien à « se réveiller » et à remédier à ce qu’il a appelé « les faiblesses systémiques de notre système de sécurité nationale ».

« Je faisais autrefois partie de ce système et j’accepte ma part de responsabilité dans ces échecs. Mais mon point est le suivant – même avant la tempête actuelle sur l’ingérence étrangère, des commentateurs informés déclaraient que notre système de sécurité nationale était en péril », a-t-il déclaré. députés jeudi.

« Un débat hautement politisé sur un domaine spécifique du renseignement, aussi important soit-il, apparemment affecté à l’attribution d’un blâme individuel, n’est pas la solution. »

La commission de la procédure et des affaires de la Chambre a étudié un prétendu complot de Pékin visant à recueillir des informations sur la famille du député conservateur Michael Chong en représailles à ses efforts pour reconnaître la persécution des Ouïghours comme un génocide.

« N’attendez pas que la crise arrive »

Le premier ministre, l’actuel conseiller à la sécurité nationale et au renseignement et d’autres ministres ont tous déclaré que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) ne les avait jamais informés de l’affaire Chong et qu’ils n’en avaient entendu parler que par des articles du Globe and Mail.

« Je ne suis pas surpris que ces renseignements n’aient pas été portés au niveau politique », a déclaré Rigby. « C’est là que le système est particulièrement faible. »

Rigby a recommandé que le Canada suive l’exemple de ses alliés Five Eye et crée un comité du Cabinet sur la sécurité nationale. Le Premier ministre devrait le présider et le comité devrait se réunir régulièrement, a-t-il déclaré.

« N’attendez pas que la crise se produise », a-t-il déclaré.

« Avec la Russie, avec la Chine, avec les pandémies, avec le changement climatique, toutes ces choses sont des préoccupations de sécurité nationale. »