L’ex-commandant serbe de Bosnie condamné à 15 ans de prison pour crimes de guerre

La Cour de Bosnie-Herzégovine a jugé que Boban Indjic avait participé à une atrocité en 1993 au cours de laquelle 20 civils non serbes avaient été tirés d’un train dans la petite ville bosniaque de Strpci, près de la frontière serbe, et emmenés pour être torturés et tués.

Le tribunal a conclu qu’Indjic faisait partie d’un groupe de soldats et de paramilitaires serbes de Bosnie qui ont tendu une embuscade au train et enlevé les 20 passagers, qui voyageaient de la capitale serbe, Belgrade, à la ville côtière de Bar au Monténégro. Le groupe a jeté les corps dans la rivière Drina.

Armés et soutenus par la Serbie voisine, les Serbes de Bosnie ont conquis 60 % du territoire de la Bosnie en moins de deux mois, commettant des atrocités contre leurs compatriotes bosniaques et croates. Avant la fin de la guerre, quelque 100 000 personnes avaient été tuées et plus de 2 millions, soit plus de la moitié de la population du pays, avaient été chassées de chez elles.