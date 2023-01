L’ex-commandant présumé du groupe Wagner demande l’asile en Norvège

Un ancien commandant présumé du groupe de mercenaires russes Wagner a demandé l’asile en Norvège, selon les autorités, après avoir déserté l’organisation qui a joué un rôle central dans certaines des principales batailles du conflit ukrainien.

Andrey Medvedev, 26 ans, aurait traversé la frontière norvégienne près de la vallée de Pasvikdalen peu avant 2 heures du matin vendredi dernier, où il a été arrêté et détenu par des gardes-frontières.

La Direction norvégienne de l’immigration (UDI) a confirmé à l’Associated Press qu’Andrey Medvedev avait cherché refuge dans le pays mais “pour des raisons de sécurité et de confidentialité… ne peut pas commenter davantage cette affaire”.

La police, qui n’a pas confirmé son identité, a déclaré dans un communiqué à l’Agence France-Presse qu’un homme a été “interpellé par les gardes-frontières norvégiens et la police norvégienne à 00h58 (00h58 GMT)” vendredi matin.

“Il a demandé l’asile en Norvège”, a déclaré Tarjei Sirma-Tellefsen, chef d’état-major de la police du Finnmark, dans le nord de la Norvège.

L’avocat norvégien de Medvedev, Brynjulf ​​Risnes, a déclaré au Bbc que Medvedev était détenu à Oslo où il fait face à des accusations d’entrée illégale dans le pays et qu’il a déserté après avoir été témoin de crimes de guerre en Ukraine.

Risnes a déclaré que son client n’était plus en garde à vue, mais dans un “lieu sûr” pendant l’analyse de son dossier. “S’il obtient l’asile en Norvège, cette accusation [of illegal entry] sera supprimé automatiquement », a déclaré Risnes.

“Il a déclaré qu’il était disposé à parler de ses expériences au sein du groupe Wagner aux personnes qui enquêtent sur des crimes de guerre”, a déclaré l’avocat, ajoutant que Medvedev a affirmé qu’il avait servi en tant que commandant d’unité en charge de cinq à 10 soldats.

La police norvégienne a déclaré avoir été prévenue jeudi soir par les gardes-frontières russes qui ont découvert des traces dans la neige pouvant indiquer que quelqu’un avait franchi illégalement la frontière. L’homme a été arrêté par les gardes-frontières et l’arrestation n’a pas été dramatique, a indiqué la police.

L’avocat de Medvedev a déclaré lundi à l’AFP qu’après avoir traversé la frontière, son client avait recherché des habitants et leur avait demandé d’appeler la police.

Medvedev est en fuite depuis qu’il a quitté le groupe Wagner le 6 juillet, selon l’agence de presse norvégienne BNT.

Il aurait déclaré à un groupe russe de défense des droits de l’homme qu’il était prêt à dire tout ce qu’il savait sur le groupe Wagner, ses activités et son fondateur, Yevgeny Prigozhin, un millionnaire lié au président russe Vladimir Poutine.

Le groupe de défense des droits Gulagu.net, qui défend les prisonniers en détention russe, a entretiens publiés avec Medvedev, y compris un après sa traversée en Norvège, où il a détaillé son évasion dramatique.

“Quand j’étais sur la glace [at the border], j’ai entendu des chiens aboyer, je me suis retourné, j’ai vu des gens avec des torches, à environ 150 mètres (500 pieds), courir dans ma direction », raconte Medvedev dans une vidéo. “J’ai entendu deux coups de feu, les balles ont sifflé.”

Selon Gulagu.net, Medvedev a initialement signé un contrat de quatre mois avec Wagner début juillet 2022 et affirme avoir été témoin d’exécutions et de représailles contre ceux qui ont refusé de se battre et ont voulu partir.

Selon Risnes, Medvedev a déclaré “qu’il a vécu quelque chose de complètement différent de ce à quoi il s’attendait” après avoir rejoint le groupe de mercenaires privés, qui a été à l’avant-garde des batailles clés en Ukraine.

Voulant partir et après avoir affirmé avoir été témoin de crimes de guerre en Ukraine, Medvedev a déclaré que son contrat avait été prolongé sans son consentement. “Il a compris qu’il n’y avait pas d’issue facile, c’est alors qu’il a décidé de simplement courir”, a déclaré Risnes.

Medvedev aurait ensuite passé deux mois sous terre en Russie, avant de traverser la frontière norvégienne la semaine dernière.

Le Guardian n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante le compte de Medvedev.

Le groupe Wagner comprend un grand nombre de condamnés recrutés dans les prisons russes qui ont mené des attaques en Ukraine. Le groupe est devenu de plus en plus influent en Afrique, où il a poussé la désinformation russe, noué des alliances avec des régimes et obtenu l’accès au pétrole, au gaz, à l’or, aux diamants et aux minéraux précieux.

L’Associated Press et l’Agence France-Presse ont contribué à ce rapport