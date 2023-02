L’ex-commandant de Wagner désolé d’avoir combattu en Ukraine

OSLO-

Un ancien commandant du groupe de mercenaires russes Wagner qui s’est enfui en Norvège a déclaré à Reuters qu’il voulait s’excuser d’avoir combattu en Ukraine et qu’il s’exprimait pour traduire les auteurs de crimes en justice.

Andrei Medvedev, qui a traversé la frontière russo-norvégienne le 13 janvier, a déclaré avoir été témoin du meurtre et des mauvais traitements par Wagner de condamnés russes emmenés en Ukraine pour se battre pour le groupe.

“Beaucoup me considèrent comme un scélérat, un criminel, un meurtrier”, a déclaré Medvedev, 26 ans, dans une interview. “Tout d’abord, à plusieurs reprises, et encore, je voudrais m’excuser, et bien que je ne sache pas comment cela serait reçu, je tiens à dire que je suis désolé.

“Oui, j’ai servi dans Wagner. Il y a des moments (dans mon histoire) que les gens n’aiment pas, que je les ai rejoints du tout, mais personne ne naît intelligent.”

Medvedev a ajouté qu’il avait décidé de s’exprimer “pour aider à faire en sorte que les auteurs soient punis dans certains cas, et j’essaierai d’apporter ma contribution, au moins un peu”.

Il a cité un incident au cours duquel il a déclaré avoir vu deux personnes qui ne voulaient pas se battre être abattues devant des condamnés nouvellement libérés qui avaient été enrôlés à Wagner.

Interrogé sur d’autres incidents dont il a été témoin, il a déclaré qu’il ne pouvait pas les commenter à ce stade car une enquête de la police norvégienne sur des crimes de guerre était en cours.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier ses affirmations dans l’immédiat.

Kripos, le service national de police criminelle de Norvège, chargé d’enquêter sur les crimes de guerre, a commencé à interroger Medvedev sur ses expériences en Ukraine.

Il a un statut de témoin et n’est soupçonné de rien en dehors du franchissement illégal de la frontière. Medvedev a déclaré qu’il n’avait rien à cacher à la police, ajoutant “Je n’ai commis aucun crime, je n’étais qu’un combattant”.

Le groupe Wagner a déclaré que Medvedev avait travaillé dans une “unité norvégienne” de Wagner et avait “maltraité des prisonniers”.

“Soyez prudent, il est très dangereux”, a déclaré le groupe dans un communiqué envoyé par courrier électronique à Reuters, réitérant les commentaires précédents de son fondateur Yevgeny Prigozhin, un proche allié du président russe Vladimir Poutine, à propos de Medvedev.

Les forces de Wagner ont été enfermées dans une sanglante bataille d’usure contre les forces ukrainiennes dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine.

Chez Wagner, Medvedev a déclaré qu’il dirigeait une escouade, recevait les ordres d’un commandant de peloton et planifiait des missions de combat. Il dit avoir vu “des actes de courage des deux côtés”.

Medvedev a déclaré qu’il avait peur d’être exécuté par quelqu’un de son côté à tout moment.

“Le plus effrayant ? De se rendre compte qu’il y a des gens qui se considèrent comme vos compatriotes, et qui pourraient venir vous tuer en un instant, ou sur ordre de quelqu’un”, a-t-il dit. « Votre propre peuple. C’était probablement la chose la plus effrayante.

Medvedev a quitté Wagner à la fin de son contrat de quatre mois, même si ses supérieurs lui ont dit qu’il devait servir plus longtemps, a-t-il dit.

Medvedev a déclaré avoir fui la Russie le mois dernier par la frontière arctique, escaladant des clôtures de barbelés et évitant une patrouille frontalière avec des chiens, entendant des gardes russes tirer des coups de feu alors qu’il traversait une forêt et traversait la rivière gelée qui sépare les deux pays.

D’ORPHELIN À REJOINDRE WAGNER

Medvedev est né dans la région de Tomsk en Sibérie. Il raconte avoir été placé dans un orphelinat vers l’âge de 12 ans, après le décès de sa mère et la disparition de son père.

Il a déclaré avoir été enrôlé dans l’armée russe en 2014, à l’âge de 18 ans, et avoir servi dans la 31e brigade aéroportée basée à Oulianovsk.

“C’était mon premier déploiement dans le Donbass”, a ajouté Medvedev, refusant de donner plus de détails.

Le conflit dans l’est de l’Ukraine a commencé en 2014 après le renversement d’un président pro-russe lors de la révolution ukrainienne de Maïdan et l’annexion de la Crimée par la Russie, tandis que les séparatistes soutenus par la Russie dans le Donbass – composé de Donetsk et Lougansk – ont cherché à rompre avec le contrôle de Kyiv.

Medvedev a déclaré avoir purgé plusieurs peines de prison, dont une pour un vol qualifié, et à sa sortie de prison la dernière fois, il a décidé de rejoindre le groupe Wagner, en juillet 2022.

Medvedev a déclaré qu’il n’avait pas été recruté directement à la sortie de la prison, mais qu’il avait décidé de s’engager parce qu’il s’était rendu compte qu’il serait de toute façon probablement mobilisé dans les forces armées russes régulières.

Il a signé un contrat de quatre mois pour un salaire mensuel d’environ 250 000 roubles (3 575 $). Il est entré en Ukraine le 16 juillet, a-t-il dit, et a combattu près de Bakhmut.

“C’était foutu. Les routes d’Artemovsk étaient jonchées des cadavres de nos soldats”, a-t-il dit, en utilisant le nom de lieu russe pour Bakhmut. “Les pertes ont été lourdes. … J’ai vu beaucoup d’amis mourir.”

Un rapport spécial publié par Reuters la semaine dernière a trouvé un cimetière dans le sud de la Russie, lieu de sépulture d’hommes qui étaient des condamnés qui avaient été recrutés par Wagner pour combattre en Ukraine.



(Reportage de Nerijus Adomaitis, Janis Laizans et Gwladys Fouche à OsloMontage par Rosalba O’Brien, Leslie Adler et Frances Kerry)