L’ex-colocataire de Sushant Singh Rajput, Siddharth Pithani, obtient une caution provisoire dans une affaire de drogue pour son mariage | Nouvelles des gens

Mumbai: Un tribunal spécial du NDPS ici a accordé jeudi une caution provisoire à Siddharth Pithani, un ancien colocataire de feu l’acteur Sushant Singh Rajput et un accusé dans une affaire de drogue, pour son mariage prévu le 26 juin.

Siddharth Pithani, actuellement en détention judiciaire, a été arrêté par le BCN d’Hyderabad le 28 mai dans l’affaire de drogue liée à la mort de Rajput l’année dernière.

La semaine dernière, parmi d’autres motifs de demande de libération sous caution, l’accusé avait déclaré au tribunal qu’il se mariait le 26 juin. Cependant, Pithani a par la suite retiré sa demande de libération sous caution et a plaidé pour une caution provisoire pour son mariage. Le juge spécial VV Vidwans lui a accordé un plaidoyer provisoire jusqu’au 2 juillet. Pithani a été arrêté pour avoir procuré et aidé Rajput à obtenir des stupéfiants en vertu de l’article 27-A de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (NDPS) qui traite du financement du trafic illicite et de l’hébergement. contrevenants, avait déclaré le BCN.

Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort à son domicile de la banlieue de Bandra le 14 juin de l’année dernière.

Après la mort de l’acteur, le NCB a ouvert une enquête sur la consommation présumée de drogue dans l’industrie cinématographique sur la base de certains chats WhatsApp. Plusieurs personnes ont été arrêtées par le BCN en vertu de la loi NDPS dans cette affaire et la plupart d’entre elles sont actuellement en liberté sous caution.