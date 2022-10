L’ex-collaborateur de Trump condamné

Steve Bannon devra passer quatre mois derrière les barreaux pour son refus de coopérer avec le Congrès sur l’enquête sur les émeutes du Capitole

Steve Bannon, ancien conseiller du 45e président américain Donald Trump, a été condamné à quatre mois de prison et à une amende de 6 500 dollars pour outrage au Congrès. Les accusations découlent du refus de Bannon de fournir des documents ou de témoigner devant le comité de la Chambre des représentants chargé d’enquêter sur les émeutes du 6 janvier au Capitole.

Vendredi, le juge de district américain Carl Nichols a prononcé la peine, Bannon étant autorisé à différer l’exécution de sa peine pendant qu’il fait appel de la décision. Son équipe de défense a déclaré qu’elle avait l’intention de le faire, pour laquelle elle dispose de deux semaines.

En juillet dernier, Bannon a été reconnu coupable de deux chefs d’outrage au Congrès pour son refus de se conformer à une assignation à comparaître du House Select Committee.

Commentant le verdict de vendredi, le procureur JP Cooney a déclaré que Bannon avait choisi de “un pied de nez au Congrès.” Il “n’est pas au-dessus de la loi, et c’est ce qui rend cette affaire importante,” a ajouté le responsable.

Lire la suite Un ancien conseiller de Trump qualifie le FBI de “gestapo bottée”

L’ancien conseiller de Trump a concédé que «aujourd’hui était mon jour de jugement par le juge», ajoutant toutefois que «le 8 novembre, ils vont avoir un jugement sur le régime illégitime de Biden, et très franchement, [House Speaker] Nancy Pelosi et tout le comité», – une référence apparente aux prochaines élections de mi-mandat. Lors du vote, les 435 sièges de la Chambre des représentants et 35 des 100 sièges du Sénat seront à gagner.

Selon le comité du Congrès du 6 janvier, Bannon avait parlé avec Trump au moins deux fois le jour précédant les troubles. On pense également qu’il a déclaré sur son podcast que “tout l’enfer va se déchaîner demain.”

Brandon conservateur, Bannon a joué un rôle central dans l’articulation de la philosophie “America First” de Trump. L’ex-conseiller est connu pour être un féroce critique de l’administration Biden.