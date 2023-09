L’ex-Christine de Kevin Costner affirme qu’elle aurait accepté une proposition de règlement de divorce avant des changements « importants »

L’ex-épouse de Kevin Costner, Christine Baumgartner, a affirmé qu’elle était « prête » à accepter un accord de divorce avec l’acteur de « Yellowstone » avant que les conditions ne lui soient imposées.

Baumgartner a fait la révélation sur le projet de règlement du divorce tout en ripostant au dernier dossier judiciaire de Costner. L’équipe de l’acteur a qualifié la dernière demande de 855 000 $ d’honoraires d’avocat de Baumgartner de « tout simplement scandaleuse ».

L’équipe de Baumgartner, dans des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital, a tenté de montrer que le concepteur de sacs à main avait tenté de régler les affaires en dehors du tribunal, mais a affirmé que Costner avait insisté pour recourir à un litige, accumulant ainsi les frais de justice.

« La Cour doit savoir que Kevin a personnellement envoyé à Christine une proposition de règlement écrite qu’elle a indiqué qu’elle était prête à accepter », a révélé l’équipe juridique du créateur de sacs à main dans un document déposé le 14 septembre. Selon l’équipe juridique de Baumgartner, l’accord formel ne correspondait pas à la proposition que l’acteur lui-même avait partagée et « des changements importants et importants » avaient été apportés.

KEVIN COSTNER fait allusion au procès de « Yellowstone » au milieu d’une bataille de divorce houleuse

« Il est difficile de résoudre une affaire lorsque les conditions du règlement ne sont pas honorées telles que présentées », indique le nouveau mémoire. « Christine avait hâte de mettre cette affaire derrière elle pour le bénéfice de toute la famille, de ne lui en retirer que sommairement et, malheureusement, cette affaire doit continuer. »

Un représentant de Costner n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

L’équipe de Baumgartner a également exposé toutes les manières dont la femme de 49 ans affirme avoir tenté de régler ses problèmes avec Costner en dehors du tribunal.

REGARDER: L’EX-ÉPOUSE DE KEVIN COSTNER QUITTE LE TRIBUNAL PENDANT LA BATAILLE DE PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS

Baumgartner a demandé au tribunal que Costner paie 575 000 $ d’honoraires d’avocat et 280 000 $ de frais d’expert, selon les documents déposés au tribunal. L’équipe de Costner a affirmé que ce montant permettrait de payer 1 106 heures d’avocat au tarif de 800 $ l’heure pour préparer le procès de novembre, qui décidera si la renonciation à la pension alimentaire du conjoint est « inadmissible » à compter d’aujourd’hui.

« Lorsque les chiffres sont si importants, il est facile de perdre de vue la valeur réelle de ces chiffres », a écrit l’équipe de Costner dans des documents juridiques précédemment obtenus par Fox News Digital.

L’EX CHRISTINE DE KEVIN COSTNER EST ARRÊTÉE AU TRIBUNAL ALORS QUE LE JUGE L’ORDONNE À PAYER 14 000 $ D’HONORAIRES D’AVOCAT

Cependant, l’avocat de Baumgartner, John Rydell, a affirmé que les honoraires demandés visaient à couvrir les coûts passés et futurs du créateur de sacs à main – et pas seulement le procès de novembre. Sur les 855 000 $ d’honoraires demandés, il lui resterait 541 887 $ pour le montant futur qu’elle doit.

« Kevin est reconnu comme un salarié extraordinairement élevé et a la capacité et les ressources nécessaires pour payer à la fois ses honoraires d’avocat et ceux de Christine dans l’affaire. L’équipe de Kevin ne nie pas ce fait », indiquent les documents judiciaires. « En effet, la Cour se souviendra peut-être du témoignage de M. Costner selon lequel il dispose d’une ligne de capitaux propres de plusieurs millions de dollars ouverte et inutilisée qu’il a obtenue en prévision d’avoir besoin de fonds supplémentaires en raison de ce divorce, et que cette ligne de capitaux propres pourrait être utilisée pour payer à la fois les honoraires de Christine et son propre. »

Les équipes Baumgartner et Costner ne sont pas d’accord sur ce qui doit être entendu par le tribunal lors du prochain procès. L’équipe de Baumgartner prévoit d’analyser son niveau de vie matrimonial et les preuves montrant le revenu que gagne Costner, mais les avocats de Costner affirment que ce n’est pas nécessaire.

Dans son exposé, Costner a expliqué au tribunal que l’équipe comptable de Baumgartner avait déjà réalisé la majeure partie de l’analyse du niveau de vie matrimonial en raison des allers-retours désormais décidés en matière de pension alimentaire pour enfants.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Les avocats de l’épouse de l’acteur ont répliqué dans leur nouveau dossier, affirmant qu’il s’agissait d’un tout nouvel argument en faveur de la pension alimentaire du conjoint.

Demande d’argent supplémentaire de Baumgartner survient alors que le tribunal lui a ordonné de débourser 14 238 $ en honoraires d’avocat. Costner avait demandé le montant à Baumgartner après que celle-ci ait « refusé de mauvaise foi » de répondre aux questions que lui avait adressées l’équipe juridique de l’acteur de « Yellowstone ». On lui a dit de répondre aux questions de Costner et de payer les frais avant le 22 septembre.

L’ex-épouse de l’acteur s’était déjà vu accorder 300 000 $ de frais juridiques par le tribunal le 12 juillet. De plus, Baumgartner aurait retiré 105 000 $ du compte bancaire de Costner pour frais supplémentaires.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Baumgartner a d’abord demandé le divorce de Costner en mai, citant la date de séparation comme étant le 11 avril. Le couple partage trois enfants ensemble : Caden, Hayes et Grace.

Le 1er septembre, un juge a statué Paiements mensuels de la pension alimentaire pour enfants de Costner ne serait pas augmenté après deux jours de témoignages intenses. La décision du juge Thomas Anderle a fixé la nouvelle pension alimentaire mensuelle pour enfants à 63 209 $. Costner est également désormais seul responsable des soins de santé des enfants, des frais de scolarité dans les écoles privées, des activités parascolaires et des dépenses de voiture du fils aîné du couple.

REGARDER : LA COMPARUSION DE KEVIN COSTNER AU TRIBUNAL MONTRE UN « SIGNE DE RESPECT », DIT UN AVOCAT DE DIVORCE DE CÉLÉBRITÉ

Les paiements avaient été temporairement fixés à 129 755 $. Baumgartner avait demandé que le paiement soit augmenté de 31 837 $ pour un total mensuel de 161 592 $.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Une pension alimentaire supérieure à 63 209 $ par mois est une pension alimentaire déguisée pour le conjoint », a écrit Anderle dans sa décision déposée. « Christine aura l’occasion de convaincre la Cour qu’elle a droit à une pension alimentaire pour époux. »