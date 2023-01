L’ex-chef royal des relations publiques de Harry et Meghan qui a accusé la duchesse d’intimidation est récompensé par le roi Charles dans les honneurs du Nouvel An

Un ancien assistant royal qui a accusé Meghan Markle d’intimidation a été reconnu dans la liste des honneurs du Nouvel An.

Jason Knauf, qui a travaillé à la fois pour les Sussex et le prince William et Kate, est récompensé pour ses services à la monarchie.

L’ancien chef des communications Jason Knauf a été reconnu dans la liste des honneurs du Nouvel An Crédit : Getty Images

M. Knauf a travaillé pour les Sussex et William et Kate pendant son temps avec la famille royale Crédit : Getty

Il a été nommé lieutenant de l’Ordre royal de Victoria (RVO) après plus de sept ans au sein du cabinet.

M. Knauf a commencé sa carrière en tant que secrétaire conjoint des communications pour le duc et la duchesse de Cambridge de l’époque et Harry et Meghan avant de devenir conseiller principal pour Wills et Kate.

Il a ensuite été nommé directeur général de la Royal Foundation – la branche caritative de leurs opérations officielles – avant de démissionner fin 2021.

Lorsqu’il travaillait pour le duc et la duchesse de Sussex en octobre 2018, M. Knauf s’est inquiété de la façon dont Meghan traitait le personnel subalterne.

Il a envoyé un e-mail au secrétaire privé de William dans une tentative apparente de forcer le palais de Buckingham à protéger ses employés.

L’équipe juridique de la duchesse a vigoureusement nié les allégations d’intimidation à son encontre.

M. Knauf a également été impliqué dans le procès pour droit d’auteur de Meghan contre un éditeur de journal après avoir imprimé des extraits d’une lettre “personnelle et privée” qu’elle a écrite à son père Thomas.

Les preuves fournies par l’ancien homme de relations publiques ont été invoquées lors d’un appel.

Dans la récente série documentaire Netflix des Sussex, Meghan affirme que M. Knauf n’aurait pas pu être impliqué dans l’affaire “sans l’autorité de ses patrons”.

L’ancienne actrice Meghan a poursuivi avec succès Associated Newspapers Limited (ANL), éditeur du Mail on Sunday et MailOnline, pour cinq articles reproduisant la note en août 2018.

Un juge de la Haute Cour a statué en sa faveur l’année dernière sans procès complet, mais l’ANL a fait valoir que l’affaire devait être jugée.

Les avocats de l’éditeur ont déclaré que de nouvelles preuves de M. Knauf suggéraient que Meghan avait écrit la lettre en sachant qu’elle pourrait être divulguée.

La contestation a été rejetée par les juges de la Cour d’appel.

Au cours du dernier épisode de leur documentaire en six parties, Harry a déclaré qu’il y avait eu des tentatives pour essayer de “couvrir” l’association de l’assistant avec William, M. Knauf étant décrit comme un “ancien assistant de Meghan et Harry” par opposition à, à l’époque. , travaillant comme directeur général de la William and Kate’s Royal Foundation.

Une déclaration écrite de l’équipe juridique de M. Knauf diffusée pendant l’émission a déclaré: “Ces affirmations sont entièrement fausses.

“M. Knauf a été invité à fournir des preuves à la fois par la duchesse de Sussex et Associated Newspapers.

“Il a été informé par un avocat que les preuves en sa possession pourraient être pertinentes et il les a ensuite fournies directement au tribunal, en restant neutre dans le processus.”

“L’HONNEUR D’UNE VIE”

Avant de rejoindre la maison royale, l’ancien directeur des affaires d’entreprise né aux États-Unis a travaillé pour diverses institutions, du bureau du Premier ministre néo-zélandais au Trésor de Sa Majesté et à la Royal Bank of Scotland.

Il est devenu secrétaire aux communications du duc et de la duchesse de Cambridge et du prince Harry en 2015, avant de diriger l’équipe de presse de Meghan et Harry, puis de devenir conseiller principal de William et Kate.

M. Knauf a dirigé un examen du rôle et de la structure de la Fondation royale à partir de mars 2019, avant d’en devenir le directeur général en septembre de la même année.

Pendant son temps, M. Knauf a supervisé le lancement du prix Earthshot de la Fondation – l’ambitieux prix environnemental de 50 millions de livres sterling de William, désormais un organisme de bienfaisance indépendant, qui récompense les solutions, les idées et les technologies qui “réparent la planète”.

Son gong RVO du Nouvel An est un cadeau du roi, accordé indépendamment de Downing Street aux personnes qui ont servi le monarque ou la famille royale de manière personnelle.

Il a déclaré: “Travailler pour le prince et la princesse de Galles était l’honneur d’une vie.

“Recevoir cette reconnaissance signifie plus pour moi que je ne peux le dire. Je suis incroyablement reconnaissant.”