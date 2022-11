L’ex-chef rebelle communiste promet un gouvernement stable au Népal

KATMANDOU, Népal (AP) – L’alliance gouvernante du Népal s’engage à créer un gouvernement stable qui pourra terminer un mandat complet de cinq ans dans la nation himalayenne qui a eu 13 gouvernements différents au cours des 16 dernières années.

L’alliance de quatre partis politiques conteste ensemble les élections législatives du 20 novembre dans l’espoir de conserver le pouvoir.

“Notre engagement est que le prochain gouvernement achèvera le mandat complet de cinq ans et assurera la stabilité du pays car nous garderons notre partenariat intact”, a déclaré Pushpa Kamal Dahal, le chef du parti communiste maoïste Pushpa Kamal Dahal, un membre clé de l’alliance, a déclaré mercredi dans une interview.

La stabilité politique est indispensable dans le pays, où les fréquents changements de gouvernement et les querelles entre les partis sont responsables des retards dans la rédaction de la constitution et de la lenteur du développement économique.

Aucun gouvernement depuis l’abolition de la monarchie séculaire en 2008 n’a terminé un mandat complet.

Dahal a déclaré que les partis de l’alliance au pouvoir se sont engagés à rester ensemble pendant le mandat complet de cinq ans du Parlement après les élections, qu’il a affirmé qu’ils gagneraient confortablement contre un parti communiste plus important et ses partenaires.

Le plus grand concurrent de l’alliance est le Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste uni) dirigé par l’ancien partenaire de Dahal, Khadga Prasad Oli.

Dahal et Oli avaient fusionné leurs groupes en un grand parti communiste qui a participé aux élections législatives de 2017 et remporté la majorité des sièges, laissant espérer un gouvernement stable.

Oli est alors devenu Premier ministre, mais au milieu du mandat de cinq ans, il a refusé de se conformer à un accord selon lequel Dahal deviendrait le chef pour la période restante. Dahal, mécontent d’Oli, s’est séparé du parti, mettant fin au mandat du gouvernement.

Dahal a déclaré qu’il n’y aurait pas de rupture dans l’actuel partenariat de gouvernement. Le parti du Congrès népalais du Premier ministre Sher Bahadur Deuba est le plus important du groupe et le plus ancien parti du pays.

Bien que l’alliance ait accepté de se présenter ensemble aux élections, elle n’a pas décidé qui deviendra Premier ministre en cas de victoire, a-t-il déclaré.

Dahal, également connu sous le nom de Prachanda, ou “le féroce”, a mené une violente insurrection communiste maoïste de 1996 à 2006. Plus de 17 000 personnes ont été tuées et le statut de beaucoup d’autres reste inconnu.

Les maoïstes ont renoncé à leur révolte armée et ont rejoint un processus de paix assisté par l’ONU en 2006 et sont entrés dans la politique dominante. Le parti de Dahal a obtenu le plus grand nombre de sièges parlementaires en 2008 et il est devenu Premier ministre, mais il a démissionné un an plus tard en raison de différends avec le président.

Dahal a déclaré que son parti se présente aux élections dans le cadre d’une alliance cette année, mais s’efforcera de devenir le plus important avant les prochains scrutins.

“Nous deviendrons le parti n ° 1 après cinq ans”, a-t-il déclaré.

Binaj Gurubacharya, The Associated Press