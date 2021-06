L’ex-chef du Mossad indique qu’Israël était à l’origine de l’explosion d’une installation nucléaire iranienne et de l’assassinat d’un scientifique militaire

En juillet dernier, l’installation nucléaire iranienne de Natanz a été la cible d’une explosion qui a déchiré son assemblage de centrifugeuse avancé, Téhéran accusant rapidement Israël d’être derrière l’attaque. Une explosion similaire aurait complètement détruit le système électrique à l’intérieur d’une autre installation nucléaire souterraine iranienne plus tôt cette année.

En novembre 2020, le programme nucléaire iranien a subi un autre coup dur, lorsque l’un de ses meilleurs scientifiques nucléaires, Mohsen Fakhrizadeh, a été assassiné par une mitrailleuse automatisée. Encore une fois, le Mossad a été accusé d’être responsable de l’attaque à l’époque, le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif déclarant qu’il y avait « indications sérieuses » Israël était derrière.

Discutant des deux incidents, Cohen, qui a été directeur du Mossad de 2016 à la semaine dernière, a suggéré que son agence était derrière les attaques, bien qu’il n’ait pas fait d’aveux clairs pour l’un ou l’autre.

Nous disons très clairement [to Iran]: nous ne vous laisserons pas obtenir d’armes nucléaires. Qu’est-ce que tu ne comprends pas ?

Abordant l’assassinat de Fakhrizadeh, Cohen a avoué que le scientifique iranien avait été la cible de la collecte de renseignements par le Mossad « pendant de nombreuses années, » comme Israël était « le plus troublé » par ses travaux sur le programme nucléaire de Téhéran. L’enquêteur a suivi ces remarques en affirmant que « Yossi Cohen ne peut pas assumer la responsabilité de cette action, mais sa signature personnelle figure sur l’ensemble de l’opération. »

Cependant, l’ex-chef du Mossad s’est vanté auprès de l’intervieweur que l’établissement de Natanz n’avait pas « ressemble à ce qu’il était avant », après que l’explosion a paralysé ses centrifugeuses. Le reportage était accompagné de l’explication détaillée de l’intervieweur Ilan Dayan sur la façon dont l’agence israélienne a introduit les explosifs dans l’installation, bien que ses affirmations n’aient pas été confirmées publiquement par Tel Aviv et qu’il ne soit pas clair où il a obtenu ces informations.

Parallèlement à ses commentaires sur les attaques, Cohen a apparemment lancé une invitation ouverte à tous les scientifiques iraniens qui pourraient souhaiter quitter le programme nucléaire de Téhéran, déclarant qu’Israël offrait parfois une issue à ceux qui étaient « prêt à changer de carrière. »

Alors que le Mossad est généralement connu pour sa discrétion, Cohen en a profité pour avertir l’Iran et les scientifiques travaillant dans son programme nucléaire qu’ils seraient ciblés s’ils poursuivaient leurs activités.

Utilisant l’interview pour s’adresser directement aux dirigeants iraniens, Cohen a déclaré qu’il avait été « infiltré » qu’Israël surveillait ses activités et que « L’ère du mensonge est révolue. »

Le remplaçant de Cohen au Mossad, David Barnea, et le gouvernement israélien n’ont pas répondu à l’interview télévisée ni confirmé l’implication de l’agence dans les attaques. L’Iran n’a pas non plus répondu aux commentaires de l’ancien chef du Mossad.

