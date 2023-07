L’ex-chef d’espionnage vénézuélien, confident de Chávez, extradé vers les États-Unis pour trafic de drogue

Un ancien maître-espion vénézuélien proche du défunt dirigeant du pays, Hugo Chávez, a été extradé mercredi d’Espagne vers New York pour faire face à des accusations de trafic de drogue vieilles de dix ans.

Le général de division à la retraite Hugo Carvajal plaidera non coupable lors de sa comparution initiale jeudi devant le tribunal fédéral de Manhattan, a déclaré son avocat, Zachary Margulis-Ohnuma, à l’Associated Press.

Surnommé « El Pollo » (Le Poulet), Carvajal a conseillé Chávez pendant plus d’une décennie. Plus tard, il a rompu avec le successeur trié sur le volet de Chávez, Nicolás Maduro, et a apporté son soutien à ses adversaires soutenus par les États-Unis.

Il l’a fait de manière dramatique : en diffusant un discours enregistré sur vidéo depuis un lieu tenu secret appelant ses anciens acolytes de l’armée à se rebeller contre leur commandant en chef un mois après des manifestations de masse visant à remplacer Maduro par le législateur Juan Guaido, que les États-Unis ont reconnu comme le dirigeant légitime du Venezuela en raison de son rôle à la tête de l’Assemblée nationale démocratiquement élue.

Au final, la révolte des casernes ne s’est jamais matérialisée, le mouvement de Guaido s’est estompé et l’emprise de Maduro sur le pouvoir n’a fait que se renforcer depuis. Pendant ce temps, Carvajal s’est faufilé en Espagne, craignant d’être arrêté.

Mercredi, le président de l’Assemblée nationale, Jorge Rodriguez, un proche allié de Maduro, a appelé les États-Unis à extrader l’ancien chef des espions vers le Venezuela afin qu’il puisse également faire face à de multiples accusations criminelles dans son pays d’origine.

Les procureurs de New York en 2011 ont allégué que Carvajal avait utilisé sa haute fonction pour coordonner la contrebande d’environ 12 300 livres de cocaïne du Venezuela au Mexique en 2006.

Carvajal aurait également fourni des armes aux guérilleros armés des FARC en Colombie, selon le département du Trésor américain, et aurait aidé à financer les insurgés en facilitant les expéditions de grandes quantités de cocaïne à destination des États-Unis via le Venezuela.

En 2020, les procureurs ont ajouté Maduro et plusieurs autres hauts fonctionnaires et chefs rebelles colombiens à l’affaire de complot de narco-terrorisme. L’un de ces co-accusés, le général Cliver Alcala, qui avait également rompu avec Maduro, a plaidé coupable le mois dernier à des accusations moins graves d’assistance au groupe rebelle.

Une bataille juridique de va-et-vient a suivi la première arrestation de Carvajal en Espagne en 2019 et a retardé l’extradition. Le processus a également été interrompu pendant près de deux ans, après la disparition de Carvajal alors qu’il était en liberté sous caution après avoir été informé que la Cour nationale espagnole était sur le point de statuer sur son extradition.

Recapture en septembre 2021, l’ancien général a continué de retarder l’extradition sur de nombreux appels qu’il a finalement perdus. Il avait également demandé l’asile politique, que l’Espagne a rejeté.