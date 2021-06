L’ex-chef de l’éthique d’Obama dénonce le népotisme de Biden à la Maison Blanche dans l’effondrement de Twitter – RT USA News

Les révélations selon lesquelles l’administration Biden embauche des proches de hauts fonctionnaires à divers postes ont déclenché une diatribe sur Twitter de l’éminent militant de l’éthique Walter Shaub, mais les collègues démocrates l’ont pour la plupart ignoré.

Steve Ricchetti, décrit comme l’un des membres du président Joe Biden « conseillers les plus fiables, » a trois enfants travaillant pour l’administration actuelle et un frère lobbyiste, a révélé vendredi le Washington Post. La sœur de l’attachée de presse Jen Psaki, l’épouse du chef de cabinet Ron Klain et la fille du chef de cabinet adjoint Bruce Reed ont également été nommées dans l’article, qui comprend des citations de Schaub.

« C’est ridicule, » Schaub a déploré sur Twitter plus tard dans la journée, alors même que la majeure partie du gouvernement fédéral a été fermée pour les vacances nouvellement créées du 15 juin. Il s’est décrit comme « dégoûté » à la situation qui « royalement nul. »

Pathétique! Les réponses des personnes qui ont passé 4 ans à se plaindre que l’autre côté mettait la fête au-dessus du pays sont pathétiques. Ils sonnent comme des MAGA. Les emplois sont allés à des enfants privilégiés avec des mamans et des papas qui se sont rapprochés de POTUS. Le népotisme est illégal. https://t.co/LumH4uSzSt – Walter Shaub (@waltshaub) 18 juin 2021

Il a rejeté la défense de la Maison Blanche selon laquelle toutes les personnes impliquées avaient les qualifications requises pour leurs postes, en disant que Biden avait promis la diversité, mais est plutôt « donner à ces enfants blancs privilégiés avec des mamans et des papas connectés des emplois de premier ordre par rapport aux autres ! »

Les parents n’avaient pas besoin d’être impliqués, il ajoutée, en tant que chef du Bureau du personnel présidentiel « connaissait le score.” Ce serait Catherine Russell, anciennement chef de cabinet de Jill Biden sous l’administration Obama – mariée à l’ancien conseiller à la sécurité nationale d’Obama Tom Donilon, dont le frère Mike est actuellement le conseiller en chef de Biden.

« Est-ce que j’ai l’air amer ? Enfer ouais, je suis amer. Je suis le crétin stupide qui est tombé pour ses fausses promesses », Schaub se lamenta. « Garçon, j’étais stupide ».

Ai-je l’air amer? ENFER, OUAIS, JE SUIS AMER! Je suis le crétin stupide qui est tombé pour ses fausses promesses. Je n’étais pas assez naïf pour penser qu’il serait un président transformateur. Il nous a dit qu’il serait à la vanille ordinaire. Mais je pensais qu’il y avait un élan derrière ses promesses éthiques. Garçon, j’étais stupide. – Walter Shaub (@waltshaub) 18 juin 2021

Ce n’était pas seulement le népotisme qui dérangeait Schaub non plus. Il a élevé le « interdiction dorée du parachute » sur les cadres qui équivalaient à une « interdit fictif » c’est facile à esquiver. Il était également acceptable d’accepter les paiements des chaînes d’information – ce qu’il a dénoncé à propos de Fox News et de l’administration Donald Trump. Il y avait aussi une esquive pour les personnes nommées travaillant sur des questions impliquant d’anciens employeurs et clients qui payé pour les discours – comme la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

Un lobbyiste du lait dirige le ministère de l’Agriculture, un « lobbyiste fantôme » directeur du département d’État, membre du conseil d’administration de Raytheon en charge du Pentagone, et « fonds de capital-investissement » personnes à la Maison Blanche et à l’État, Schaub a continué. « Et le personnel est la politique. »

Tel « petits problèmes » sont des signes de « beaucoup plus grosse pourriture » il ajouta.

Lorsque de petits problèmes comme celui-ci, qui sont si faciles à éviter, surgissent, c’est le signe d’une pourriture beaucoup plus importante. Parce que si vous ne pouvez même pas faire les choses faciles, vous ne pouvez certainement pas faire les choses difficiles. – Walter Shaub (@waltshaub) 18 juin 2021

À un moment donné, Schaub a même déploré l’absence de Norm Eisen – le « tsar de l’éthique » de Barack Obama qui a ensuite aidé les démocrates à destituer Trump et à « fortifier » les élections de 2020 – en disant que Biden « aurait pu trouver quelqu’un comme Norm – seulement cette fois peut-être quelqu’un qui n’est pas blanc et masculin pour changer – pour défendre l’éthique » dans cette administration.

« Donc voilà. Je suis déçu. Je suis en colère. J’ai soutenu ce gars. J’ai aidé à la campagne et à la transition parce que je croyais que l’éthique allait être une priorité. Eh bien, ce n’est même pas dans le top 100 des choses auxquelles l’administration se soucie », il mentionné.

Schaub a été nommé par Obama à la tête du Bureau américain de l’éthique gouvernementale en janvier 2013 et a démissionné en juillet 2017 après des affrontements avec la Maison Blanche de Trump. Il travaille actuellement pour le Project for Government Oversight (POGO) à Washington.





Alors que Schaub est devenu en quelque sorte une célébrité parmi les démocrates de la #Résistance en ligne, ils semblaient avoir très peu de sympathie pour son explosion de vendredi. La majorité des réponses citaient les démentis officiels de la Maison Blanche tirés de l’article du Post et les propres avertissements du journal concernant les qualifications.

L’un d’eux a même suggéré que Schaub est « amer » de ne pas être embauché lui-même et se comportait comme un « homme blanc classique pensant qu’on lui doit un travail et fou de ne pas l’avoir obtenu. »

… Permettez-moi de comprendre – Vous et WaPo essayez de plaider en faveur du népotisme de l’administrateur de Biden embauchant des personnes bien qualifiées, non liées à Biden, tout en suivant les processus corrects? Vous êtes vraiment amer de ne pas être embauché par cet administrateur, n’est-ce pas ? – Leia (@TheSWPrincess) 18 juin 2021

Un autre a commenté que Schaub s’énervait au cours d’une « non scandaleux » et qu’il semblait qu’il était « accro au drame de l’administration précédente. »

Walter, si ce non-scandale est le mieux que tu puisses faire, je ne sais pas quoi te dire. Etais-tu accro au drame de l’administration précédente ? On dirait. — 💛🐝⚖️ Kenneth de la Maison Pfizer™💉, 1er de son nom (@Needle_of_Arya) 18 juin 2021

Les démocrates ont par réflexe défendu Biden des accusations de népotisme après que Trump et les républicains ont soulevé la question de son fils Hunter faisant des affaires en Ukraine et en Chine alors que Biden était le vice-président d’Obama. Toute discussion à ce sujet a été rejetée comme « désinformation russe » lors des élections de 2020. Maintenant, même l’histoire du Post a reconnu que Hunter « accords commerciaux à l’étranger » mais les a décrits comme « une distraction » pendant la campagne.

