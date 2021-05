L’ancien chef de la défunte agence d’enquête sur les ovnis de l’armée américaine a allégué que le gouvernement détenait du «matériel exotique» vraisemblablement prélevé sur un objet non identifié, alors que le Congrès attend un rapport sur «des phénomènes aériens inexpliqués».

Luis Elizondo, qui a dirigé le programme avancé d’identification des menaces aérospatiales du Pentagone avant sa dissolution en 2012, a déclaré à Tucker Carlson de Fox que le gouvernement possédait des preuves physiques liées aux entités insaisissables, plus communément appelées OVNIS.

« Le gouvernement des États-Unis est en possession de matériel exotique, et je vais en rester là », dit-il, ajoutant que «Il faut faire plus d’analyse.»

Il y a assez de caractère unique là-dessus là où il exige une analyse supplémentaire, une expertise supplémentaire. Et heureusement, il y a des poches au sein du gouvernement américain qui sont disposées à avoir la conversation et à mener l’analyse.

Avec un briefing non classifié du renseignement qui devrait être livré au Congrès en juin, Elizondo a déclaré que le public américain apprendrait bientôt que les observations mystérieuses étaient sur le radar du gouvernement. « pendant un certain temps » et qu’il s’attend à ce que le rapport soit « complet. » Cependant, il s’est dit préoccupé par le fait que la réunion serait délibérément «Édulcoré» ajouter «La dernière chose dont nous avons besoin, c’est de plus d’obscurcissement.»

Bien que le Pentagone ait précédemment affirmé que le programme avancé d’identification des menaces aérospatiales avait été dissous, un rapport du Sénat de l’année dernière reconnaissait que le travail de l’équipe s’était poursuivi sous un nom différent, au plus profond des recoins de l’Office of Naval Intelligence. Désormais surnommé le Groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, le corps est destiné à « Normaliser la collecte et la création de rapports » sur les observations d’aéronefs inexpliqués, matériel qui sera inclus dans le prochain briefing du renseignement.

Pendant qu’il dirigeait le programme d’identification des menaces, Elizondo a déclaré qu’il y avait des périodes où des dizaines d’observations ont été signalées en l’espace de quelques semaines, affirmant que le Pentagone n’avait pas fait assez pour enquêter.

«J’ai vu les rapports, et il y avait des moments où vous regardiez un rapport mensuel et il y a eu 25, 26 incidents survenus dans une période de 30 jours. Et la question est vraiment: qu’est-ce qui ne va pas avec vous? il continua.

Comment pouvez-vous ne pas vous rendre compte que c’est un problème? … Quelqu’un avec une sorte de technologie que nous n’avons pas pénètre dans l’espace aérien américain contrôlé de manière régulière et régulière, et personne ne veut faire une sacrée chose à ce sujet .





L’armée a contesté le rôle d’Elizondo dans le programme maintenant dissous, mais l’ancien sénateur démocrate Harry Reid insiste qu’il en a en fait occupé le poste de directeur, affirmant qu’en tant que législateur, il avait personnellement aidé à obtenir un financement de 22 millions de dollars pour l’initiative.

Interrogé sur ce qui pourrait se passer si le rapport au Congrès est moins substantiel que prévu, Elizondo a suggéré que d’autres lanceurs d’alerte pourraient se manifester, affirmant qu’il «Des dizaines d’autres dans l’ombre attendant de raconter leur histoire.» Il a cité une récente interview de « 60 minutes » avec un certain nombre d’anciens pilotes de la marine qui ont officiellement discuté « troublant » et des observations inexpliquées qu’ils ont eues pendant le service.

Un ancien pilote présenté dans l’interview, le lieutenant Ryan Graves, a déclaré que des aviateurs s’entraînant au large de la côte atlantique avaient repéré des PAN « Tous les jours pendant au moins deux ans, » ajoutant qu’il considère les objets comme une menace pour la sécurité.

Le nouveau témoignage des pilotes intervient après la publication de plusieurs vidéos divulguées prétendant montrer des rencontres avec des PAN, dont certaines ont depuis été confirmées comme authentiques par le ministère de la Défense. Les images les plus récentes à la surface ont été reconnues la semaine dernière par un porte-parole militaire, qui a déclaré que la vidéo avait été capturée par le personnel de la marine et faisait maintenant l’objet d’une enquête de la part du groupe de travail UAP.





