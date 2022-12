L’ex-chef de la junte guinéenne témoigne sur le massacre d’un stade

Commentez cette histoire Commentaire

CONAKRY, Guinée – L’ancien chef de la junte guinéenne, Moussa “Dadis” Camara, a pris la parole pour la première fois lundi pour témoigner de son rôle dans le massacre d’un stade par l’armée il y a 13 ans, au cours duquel au moins 157 personnes ont été tuées et des dizaines de femmes violées. . Camara est l’un des 11 hommes accusés des meurtres et des viols lors de l’attaque du stade du 28 septembre 2009 au cours de laquelle les forces de sécurité ont tiré sur des manifestants non armés qui protestaient contre les projets du chef de la junte de se présenter à la présidence. Camara avait pris le pouvoir lors d’un coup d’État un an plus tôt.

Les enquêteurs des droits de l’homme ont interrogé des témoins et ont rapporté que les aides de Camara étaient au stade et n’ont rien fait pour arrêter la violence. Selon des témoins, la garde présidentielle a bloqué les issues puis est entrée dans le stade et a ouvert le feu.

Plusieurs mois plus tard, Camara a survécu à une tentative d’assassinat et s’est enfui au Burkina Faso où il a vécu en exil pendant plus d’une décennie avant de retourner subir son procès en Guinée.

Vêtu d’un vêtement en tissu tissé du Burkina Faso, Camara avait l’air nerveux et amer alors qu’il plaidait son innocence devant une salle d’audience bondée de plusieurs centaines de personnes.

“Si je suis ici avant vous, c’est à cause de mon patriotisme sinon je n’aurais pas accepté de venir”, a-t-il déclaré. Camara a déclaré qu’il dormait pendant les premières heures de l’attaque, réveillé à 11 heures lorsqu’il a appris que des manifestants avaient été tués.

En tant que commandant en chef à l’époque, les groupes de défense des droits disent que Camara doit assumer la responsabilité de ce qui s’est passé.

«Ils ont sûrement (agi) sur cet ordre. C’est à lui de prouver qu’il n’a pas donné l’ordre et pris les mesures nécessaires pour empêcher le massacre », a déclaré Alseny Sall, chargé de communication pour la Défense des droits de l’homme et de la citoyenneté, un groupe local de défense des droits. “Se contenter de dire qu’il est innocent ne suffit pas, cela doit être motivé par des explications claires et précises”, a-t-il déclaré.

Camara dit qu’il a été la cible d’un complot d’assassinat par l’ancien président Alpha Condé qui a été évincé lors d’un coup d’État l’année dernière.

Pendant des années, le gouvernement guinéen a cherché à empêcher le retour de Camara, craignant que cela n’attise l’instabilité politique. Cependant, un autre coup d’État l’année dernière a mis au pouvoir une junte militaire plus favorable au rapatriement de Camara.

Camara est le 9e accusé à témoigner avec deux personnes restantes. Le procès devrait durer au moins jusqu’à la fin du mois.

Pendant ce temps, les familles des victimes disent qu’elles croient que la justice prévaudra.