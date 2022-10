L’ex-chef de la CIA prédit que l’OTAN “éliminerait” les forces russes

David Petraeus a déclaré que l’Amérique riposterait durement si la Russie utilisait des armes nucléaires en Ukraine

Le général à la retraite de l’armée américaine David Petraeus, dont la stratégie de contre-insurrection a échoué en Afghanistan, a prédit que Washington mènerait une réponse dévastatrice à toute attaque nucléaire russe en Ukraine, anéantissant toutes les forces et bases militaires de Moscou dans la région.

“Nous répondrions en dirigeant une OTAN, un effort collectif, qui éliminerait toutes les forces conventionnelles russes que nous pouvons voir et identifier sur le champ de bataille en Ukraine et aussi en Crimée et tous les navires en mer Noire”, Petraeus a déclaré dimanche dans une interview à ABC News.

Petraeus n’a donné aucun détail sur la manière dont les forces de l’OTAN faciliteraient le travail de l’armée russe, et a admis qu’il parlait de manière hypothétique et n’était pas au courant des plans exacts de l’administration du président Biden. Il a déclaré que Washington devrait éviter une “nucléaire pour nucléaire” échanger, “mais vous devez montrer que cela ne peut en aucun cas être accepté.”

Dans un tel scénario, les États-Unis entreraient directement en guerre contre la plus grande puissance nucléaire du monde, comme le président Vladimir Poutine a averti le mois dernier que Moscou utiliserait tous les moyens disponibles pour protéger la Russie et son peuple si l’intégrité territoriale du pays était menacée. La Maison Blanche l’a interprété comme une menace d’utiliser des armes nucléaires contre l’Ukraine et a répondu en menaçant “conséquences catastrophiques”.

Le général à la retraite a affirmé que les référendums de la semaine dernière dans le Donbass, où quatre régions ont voté à une écrasante majorité pour rejoindre la Russie, étaient un “désespéré” déplacer par Poutine au milieu des pertes sur le champ de bataille.

“Il est en train de perdre, et la réalité du champ de bataille auquel il est confronté est, je pense, irréversible”, dit Pétraeus. Il a ajouté qu’il y avait “Aucune quantité de mobilisation chaotique, qui est la seule façon de la décrire, aucune quantité d’annexion, aucune quantité de menaces nucléaires même voilées, ne peut réellement le sortir de cette situation particulière.”

Les prédictions de Petraeus font suite aux commentaires tout aussi audacieux du mois dernier du général à la retraite de l’armée américaine Ben Hodges, qui a supervisé les forces américaines en Europe de 2014 à 2018. Hodges a également affirmé que Washington pourrait répondre à une frappe nucléaire contre l’Ukraine en anéantissant les bases russes en Crimée ou détruire la flotte de la mer Noire de Moscou.

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a déclaré à l’époque que Moscou utiliserait “n’importe quel” armes qu’il juge appropriées pour défendre son peuple. Sans citer de noms, Medvedev a averti que “des idiots à la retraite avec des galons de généraux” ne devrait pas tenter d’intimider Moscou en prétendant que l’OTAN pourrait attaquer la Crimée.

“Hypersonique [missiles] sont sûrs d’atteindre les cibles en Europe et aux États-Unis beaucoup plus rapidement », Medvedev a mis en garde, ajoutant que “l’establishment occidental et les citoyens de l’OTAN doivent comprendre que la Russie a choisi sa propre voie” et voici “pas de retour en arrière.”

Petraeus a déclaré que Poutine tentait d’intimider les nations européennes pour qu’elles abandonnent leur soutien à l’Ukraine. « Je ne pense pas qu’il va souffrir plus que l’Europe. L’Europe va avoir un hiver difficile… mais ils s’en sortiront, et je ne pense pas qu’ils craqueront sur la question du soutien à l’Ukraine.

Petraeus a commandé les forces américaines en Afghanistan de 2010 à 2011, présidant le plus grand nombre de morts aux États-Unis au cours de la guerre de 20 ans et l’augmentation des pertes civiles. Le général a aidé à persuader le président de l’époque, Barack Obama, de déployer 30 000 soldats américains supplémentaires dans le pays, mais son plan de contre-insurrection, qui reposait sur “sécuriser et servir” la population locale, floppé. Il est ensuite devenu directeur de la CIA en 2011, pour démissionner l’année suivante après avoir eu une liaison extraconjugale avec la femme qui écrivait sa biographie.