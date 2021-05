L’ex-Chase de Whitney Way Thore de My Big Fat Fabulous Life s’est fiancé après avoir trompé la star et mis une autre femme enceinte

L’ex-fiancé de Whitney Way Thore de MY Big Fat Fabulous Life, Chase Severino, est prêt à se marier des mois après avoir trompé la star et mis une autre femme enceinte.

La scission de l’ancien couple a été révélée sur les réseaux sociaux, puis présenté dans la populaire émission TLC.

Instagram

L’ex-Chase Severino de Whitney Way Thore de My Big Fat Fabulous Life est maintenant fiancé[/caption]

TLC

Cela vient après avoir trompé la star de télé-réalité et mis une autre femme enceinte[/caption]

Katie Cottle, désormais fiancée de Chase, s’est rendue dans ses histoires Instagram pour partager une photo d’elle-même aux côtés de son bébé papa, qui mettait en vedette le couple buvant ensemble en Jamaïque.

Elle a écrit dessus: « Manigances de fiançailles. »

Dans la rupture, un énorme anneau est perceptible sur la main gauche de Katie, car le couple a tous deux l’air assez heureux.

Les gens avaient des opinions différentes sur Reddit, comme l’a écrit une personne: « Je n’étais pas prêt pour une photo de bague de fiançailles ce week-end !!!! »

TLC

Sur la photo, Katie Cottle, désormais fiancée de Chase, est assise aux côtés de son bébé papa[/caption]

Instagram

Le couple a accueilli une petite fille en septembre dernier[/caption]

Instagram

« Je suis un père vraiment heureux et fier », a déclaré Chase à l’époque[/caption]

Un autre a ajouté: «D’une manière ou d’une autre, cet engagement va tourner autour de Whitney. Je le sais juste.

Le duo est déjà parents d’une fille nommée Aurora, qu’ils ont accueillie en septembre dernier.

chasser dit exclusivement au soleil à l’époque: «Je suis un père vraiment heureux et fier qui a hâte de voir ce que le petit AJ va faire.

Instagram

L’année dernière, Chase a trompé Whitney avec sa maman maintenant bébé[/caption]

«Nous avons dû rester à l’hôpital pendant 5 jours pendant qu’ils la surveillaient. Nous sommes enfin à la maison et elle est en parfaite santé maintenant.

Alors que Chase regarde maintenant vers la prochaine étape de sa vie, cela vient après avoir été infidèle à Whitney.

Whitney, 37 ans, a révélé en mai 2020: «Après avoir connu beaucoup de hauts et de bas et toujours vivant séparément, Chase a renoué avec une femme avec laquelle il a une longue histoire.

Twitter

Les téléspectateurs ont tout vu se dérouler dans la série télé-réalité TLC[/caption]

«Chase m’a récemment dit cette information et le fait qu’elle avait abouti à une grossesse. Chase sera père en octobre. »

le MBFFL star a conclu: «Je ne suis pas intéressé par quelque chose de haineux dirigé vers qui que ce soit. Je demanderais la confidentialité de toutes les parties concernées alors que nous avançons et que nous nous concentrons sur l’avenir.

Chase répondrait également et confirmerait la nouvelle: «Je n’ai que de l’amour et du respect pour Whitney et notre temps ensemble. Merci de toujours nous soutenir.

Instagram

« Je ne suis pas intéressé par le fait que quelque chose de haineux soit dirigé contre qui que ce soit … », a déclaré Whitney en révélant que Chase l’avait trompée[/caption]





«Alors que nous nous séparons maintenant, je demande la confidentialité de Whitney, de moi-même et de la mère de mon enfant qui souhaite garder l’anonymat.»

Après la rupture dramatique, Chase était obligé de désactiver ses commentaires sur son Instagram lorsque les fans de l’émission TLC se sont empressés de le critiquer.

Cependant, d’autres téléspectateurs de l’émission ont affirmé que leur l’engagement était simplement un scénario pour la série.