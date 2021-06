L’ex-chanteur du groupe a eu une insuffisance hépatique

L’ancien chanteur de Skid Row, Johnny Solinger, est décédé un mois après avoir révélé qu’il souffrait d’une insuffisance hépatique. Il avait 55 ans.

L’épouse de Solinger, l’actrice Paula Marcenaro Solinger, a confirmé la mort du musicien. « Il est décédé hier alors que je lui tenais la main », a-t-elle déclaré dimanche matin à USA TODAY.

« Il est parti en paix », a écrit Marcenaro samedi soir sur Facebook, deux heures après avoir dit aux fans : « J’ai pris la décision de passer aux soins de confort. Il est temps de le laisser partir… J’aurais aimé pouvoir faire plus. J’aurais aimé pouvoir le sauver. Je suis vraiment désolé, Johnny Solinger. Je suis vraiment désolé. »

Skid Row a partagé la nouvelle samedi soir sur les réseaux sociaux, en publiant une photo de Solinger avec ses dates de naissance et de décès.

« Nous sommes attristés d’apprendre la nouvelle de notre frère Johnny Solinger. Nos pensées vont à sa famille, ses amis et ses fans », lit-on dans une déclaration sur le compte Instagram vérifié de Skid Row. « Bon courage Singo. Dites bonjour à Scrappy pour nous.

La déclaration a été signée « beaucoup d’amour » des membres actuels Rachel Bolan, ZP Theart, Snake Sabo, Rob Hammersmith et Scotti Hill.

Solinger était le chanteur le plus ancien du groupe de hard rock (1999 à 2015), remplaçant Sebastian Bach, qui a quitté le groupe en 1996. Solinger a dirigé le groupe lors de l’ouverture de la tournée Kiss’ Farewell en 2000 et s’est lancé dans une carrière solo après s’être séparé. avec le groupe. Il a chanté sur deux des albums du groupe, « Thickskin » en 2003 et « Revolutions Per Minute » en 2006.

Solinger a partagé ses problèmes de santé avec ses fans le mois dernier sur Facebook.

« C’est le cœur lourd que je dois faire savoir à tout le monde ce qui se passe avec moi et ma santé », a-t-il écrit le 8 mai. « Je suis hospitalisé depuis plus d’un mois. On m’a diagnostiqué une insuffisance hépatique. Et le pronostic est pas si bon Comme la plupart des musiciens, je n’ai pas d’assurance maladie et c’est très difficile d’obtenir des soins appropriés sans elle.

« Je suis actuellement sous au moins sept médicaments différents et j’ai besoin d’avoir mon abdomen vidé du liquide qui s’accumule tous les deux jours », a-t-il écrit. « J’ai perdu beaucoup de force et j’aurai également besoin d’une thérapie physique. »

Solinger a demandé aux fans de « m’envoyer toutes les vibrations de guérison que vous pouvez » et des dons pour l’aider à payer ses factures médicales. Une page GoFundMe organisée par son ami Brian Lawrence a collecté 16 000 $ pour un objectif de 100 000 $.

Le bassiste Tony Franklin (Whitesnake, Jimmy Page) s’est souvenu de Solinger comme « un gars adorable, un paquet de rires et des tuyaux. Repose en paix Johnny! »

« Il était un grand et audacieux éclair de vie. Il nous manquera beaucoup », a écrit le bassiste Todd Kerns (Slash, The Age of Electric). « Gardez le micro au chaud pour moi quand je serai là-haut afin que nous puissions à nouveau vibrer ensemble. »

« Obtenez-vous une part de tarte avec Scrappy », a écrit Bolan, le bassiste de Skid Row, sur son propre compte Instagram.

Scrappy était le défunt grand-père de Solinger, le vétéran de la Seconde Guerre mondiale Willard J. « Scrappy » Smith, décédé en 2019 à l’âge de 103 ans à Russellville, Arkansas. La société de Solinger, Scrappy Smith LLC, a été nommée en son honneur, et Solinger a sorti un EP solo du même nom en 2014.