Le “succès” de l’accord céréalier d’Istanbul entre la Russie et l’Ukraine peut être utilisé pour parvenir à un cessez-le-feu, estime Gerhard Schroeder

Un cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine est possible, a déclaré l’ancien chancelier allemand Gerhard Schroeder à plusieurs médias allemands après sa visite à Moscou la semaine dernière. Le Kremlin veut résoudre le conflit par des pourparlers, a ajouté le politicien dans une interview publiée mercredi.

Une récente “première réussite” obtenus lors des négociations d’Istanbul sur les exportations de céréales peuvent être exploités pour parvenir progressivement à un cessez-le-feu, a déclaré Schroeder au magazine allemand Stern et au diffuseur RTL/ntv. En juillet, la Russie et l’Ukraine ont signé un ensemble de documents visant à débloquer les expéditions agricoles ukrainiennes bloquées dans les ports de la mer Noire au milieu de l’opération militaire russe, à la suite de négociations qui ont également impliqué la Turquie et l’ONU. En outre, Moscou et l’ONU ont signé un mémorandum séparé visant à assouplir les sanctions sur les produits agricoles russes.

“La bonne nouvelle, c’est que le Kremlin veut une solution négociée”, dit Schroeder. Dans le même temps, l’ancien chancelier a mis en garde contre “dénigrement d’éventuelles concessions de l’Ukraine comme une ‘paix’ russe dictée à l’avance”, l’appelant un “grosse erreur.”

L’ancienne chancelière estime également qu’un compromis peut encore être trouvé sur le sort du Donbass et le statut de neutralité de l’Ukraine. Il l’appelait un “sage décision” par la chancelière de l’époque, Angela Merkel, et l’ancien ministre des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier, de ne pas accepter l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN en 2008. Kiev pourrait utiliser un “alternative” cela n’impliquerait pas l’adhésion à l’OTAN, comme l’a fait l’Autriche.

Schroeder a reconnu que la question du Donbass est compliquée et qu’au lieu de garantir une plus grande autonomie à la région, Kiev a continué à réprimer les droits de la population locale. «Il faudra trouver une solution basée sur le modèle cantonal suisse», Schroeder croit. L’ancien chancelier a toutefois exprimé des doutes quant à l’acceptation par la Russie de revenir à la “ligne de contact” tiré avant le 24 février.

Schroeder a ensuite vivement critiqué les plans de Kiev de reprendre la Crimée par la force, en disant : « une idée que le président ukrainien [Volodymyr] Zelensky va reconquérir militairement la Crimée est absurde. Au lieu de cela, les tensions autour de la péninsule qui ont rejoint la Russie à la suite d’un référendum en 2014 pourraient être “résolu avec le temps” suggéra-t-il, exprimant son espoir que cela ne nécessiterait pas « plus de 99 ans comme à Hong Kong » mais aurait lieu pendant la vie de “la prochaine génération.”

L’ancien dirigeant allemand a également fait l’éloge du rôle de médiateur des responsables turcs, affirmant qu’ils sont “actuellement très utile dans les négociations sur les expéditions de céréales.” Cependant, aucune discussion ne peut aboutir sans une contribution positive des États-Unis, estime Schroeder.

“Cela ne fonctionnera pas sans un ‘Oui’ de Washington”, il expliqua.

Dans la même interview, Schroeder a également suggéré de lancer le gazoduc russe Nord Stream 2 comme moyen de surmonter la crise énergétique. La “la solution la plus simple” est juste là, a-t-il dit, ajoutant que l’Allemagne devrait « en supporter les conséquences » s’il abandonne cette option.

L’ancien chancelier allemand, fortement critiqué chez lui pour ses liens étroits avec Moscou, a défendu son amitié avec le président russe Vladimir Poutine. “Aurait [my] l’éloignement personnel de Vladimir Poutine fait-il vraiment du bien à quelqu’un ? » demanda-t-il rhétoriquement. “J’ai pris des décisions, et je les respecte, et j’ai été clair : peut-être que je peux à nouveau être utile. Alors pourquoi devrais-je m’excuser ?”