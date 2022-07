L’ex-championne féminine de l’UFC transportée d’urgence à l’hôpital après avoir perdu une partie du front (VIDEO)

Juliana Penna a échoué dans la première défense du titre des poids coq

L’ancienne championne des poids coq féminins de l’UFC, Julianna Pena, a été transportée d’urgence à l’hôpital pour une chirurgie plastique d’urgence après avoir perdu non seulement le titre, mais aussi une “grosse partie” de son front contre Amanda Nunes à l’UFC 277 samedi.

Pena a réussi l’un des plus grands bouleversements de l’histoire de la promotion MMA en décembre en arrêtant Nunes, qui est largement considérée comme la plus grande combattante de tous les temps.

Cette fois-ci, cependant, à l’American Airlines Center, la «Venezuelan Vixen» a été surclassée par Nunes qui a pris sa revanche et récupéré la sangle de 135 livres en renversant son adversaire trois fois et en remportant une victoire unanime avec des scores de 50-45, 50 -44 et 50-43.

Pena ayant du sang coulant sur son visage et une énorme entaille ouverte sur son front, White a confirmé plus tard qu’elle avait été immédiatement transportée à l’hôpital pour recevoir des soins d’urgence.

“Julianna a un gros morceau qui manque sur son front,” White a révélé lors d’une conférence de presse après l’événement principal.

Dana White partage que Julianna Peña aura besoin d’une intervention chirurgicale après #UFC277 (passant par @marcraimondi) pic.twitter.com/i3zOKoNJ4T – ESPN MMA (@espnmma) 31 juillet 2022

“Elle va voir un chirurgien plasticien tout de suite,” a-t-il ajouté, tout en admettant que cela pourrait être la fin du chemin pour le joueur de 32 ans.

“Il faut du temps pour guérir et puis je ne sais pas,” Blanc haussa les épaules.

“Elle s’est pas mal fait défoncer ce soir, elle a eu cinq ou six renversements au cours des deux premiers rounds. Elle a été blessée.

“Elle a besoin de prendre du temps, de se détendre, de passer du temps avec sa fille et nous partirons de là”, a-t-elle ajouté. Blanc a insisté.

Dana White dit que Julianna Peña a été immédiatement emmenée chez un chirurgien plasticien après avoir perdu un “gros morceau” de son front à #UFC277. 😳 Histoire complète : https://t.co/We1IBqGgPR pic.twitter.com/GEHtsfhx1g – Accro au MMA (@MMAJunkie) 31 juillet 2022

Étant donné que le combat était compétitif en termes de sorts, Pena ayant presque réussi une soumission de brassard au quatrième tour, certains fans et experts ont suggéré que Pena et Nunes devraient le relancer une troisième fois avec leur rivalité actuellement à égalité à 1-1.

Qui a le dernier mot à ce sujet est White, cependant, et ses commentaires lors de la même session de questions-réponses ont indiqué qu’un combat de trilogie pourrait ne pas être à l’horizon de si tôt.

“Je pensais que c’était complètement dominant. Il y a eu cinq renversements dans les deux premiers tours”, White a réclamé à tort, les statistiques officielles n’en montrant que trois.

C’était agréable à regarder.

Amanda Nunes a envoyé Julianna Pena voler avec ce crochet droit.#UFC277 pic.twitter.com/Jg9x0dbsjw — akhil (@akhil56565) 31 juillet 2022

“Il y a une grande différence entre les tentatives de soumission et les renversements”, il continua.

“Ils ne sont même pas comparables. Julianna est dure comme des clous et sa volonté de gagner est sans pareille. Elle voulait gagner.

“Je pense qu’aussi dominante qu’Amanda l’était – et elle était dominante ce soir – je ne pensais pas que c’était proche de quelque manière que ce soit. C’était un blanchissage complet”, dit Blanc.

White semble être plus amusé par la perspective d’un troisième combat entre Nunes et la reine des poids mouches Valentina Shevchenko qui, selon lui, n’était pas un “mauvaise idée”et Nunes a également estimé que la victoire de Pena sur elle n’était qu’un coup de chance dont tout le monde devrait partir.

“Ce soir, il a été prouvé que c’était un jour de chance pour elle”, remarque Nunes. “Si elle avait besoin de devenir une championne comme ça, elle avait son temps, et maintenant c’est fini.”

“La lionne…” elle a également fait remarquer, en référence à son nom de ring. “S’ils n’attrapent pas la proie la première fois, je mets le piège et je sais que je l’aurai la deuxième fois.”

En tant que dirigeante à deux divisions une fois de plus, Nunes pourrait également défendre sa couronne poids plume, ce qu’elle n’a pas fait depuis mars de l’année dernière en arrêtant Megan Anderson au premier tour d’un décalage qui a envoyé l’Australienne à la retraite.