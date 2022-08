L’ex-championne des poids légers de l’UFC, Oliveira, se lance dans la diatribe “arrogance” de Khabib (VIDEO)

Charles Oliveira devrait affronter Islam Makhachev pour le titre le 22 octobre à Abu Dhabi

L’arrogance perçue de la légende de l’UFC Khabib Nurmagomedov et de son responsable Islam Makhachev va “noyer” et “tuer” les Russes ainsi que leur agent Ali Abdelaziz, selon l’ancien champion des poids légers Charles Oliveira.

Sévèrement dépouillé du titre de 155 livres sur la balance avant l’UFC 274 pour avoir atteint seulement une demi-livre en surpoids, Oliveira s’est réservé un autre coup à la ceinture en terminant le champion par intérim Justin Gaethje devant son public à Phoenix.

Bien qu’Oliveira ait voulu une “Red Panty Night” contre Conor McGregor ensuite, le président Dana White a organisé un combat intrigant contre le candidat en hausse, 22-1, Makhachev à Abu Dhabi à l’UFC 280 le 22 octobre.

Avec environ 10 semaines à perdre avant la nuit du combat, les tensions montent déjà avec Oliveira qui lance une diatribe passionnée sur le podcast brésilien MMA Hoje (MMA Today) destiné à Nurmagomedov et Makhachev.

“Il y a encore une chose que je dois vous dire. Faites attention à aujourd’hui, un jeudi. Faites attention à ce que je vais dire… Leur arrogance va les tuer. Arrogance. De leur agent, des ex-combattants. Arrogance va les tuer” Oliveira a prévenu.

J'ai vraiment l'impression que Charles va faire une déclaration le 22 octobre

“S’ils pensent qu’ils vont venir ici en plaisantant, je vais vous dire une chose : personne ne me frappera jamais plus que la vie ne m’a jamais frappé.

“J’étais un gamin qui a été pris d’un souffle au cœur, d’un rhumatisme sur les os, quand le médecin a dit que je ne me battrais jamais de ma vie, et même pas de sport, et je suis devenu champion à l’UFC.

“Je vais chez toi, mon ami, pour te combattre [Makhachev] et faire l’histoire et continuer en tant que champion des poids légers. Écoutez bien ce que je vous dis. Votre arrogance vous tuera et vous noiera ” il a de nouveau averti combattant et entraîneur.

“Vous parlez beaucoup de conneries, critiquez [me] et dire beaucoup de choses. Et je suis juste ici m’occupant de mes propres affaires et respectant [you] comme je l’ai toujours fait avec vous tous.

“Mais faites attention – tout ce que vous avez dit dans les médias arrive [your way]. Alors ne vous plaignez pas plus tard. C’est tout ce que j’ai à dire”, a conclu Oliveira.

Attrapant le vent de l’explosion, Abdelaziz s’est rendu sur Twitter pour essayer d’expliquer qu’il n’y a rien d’autre que de l’admiration pour le Brésilien et son camp en leur nom.

Marquant Oliveira, l’Égyptien a expliqué : “Je viens de vous entendre dire que nous sommes arrogants. Nous savons que vous êtes un grand champion et [a] grand être humain, nous savons que tu es très dur.

“Ce n’est pas personnel” Abdelaziz a insisté. “Le 22 octobre, ça va être un grand combat et on verra qui est le champion.

“Un grand respect pour vous et votre équipe,” il a signé.

Le sermon d’Oliveira marque la deuxième fois ces dernières semaines qu’il s’en prend à Nurmagomedov pour ce qu’il juge être un manque de respect de la part du dernier roi léger avant lui qui a pris sa retraite 29-0 après avoir battu Gaethje fin 2020.

Dans les coulisses de l’UFC 276, Oliveira a conseillé à Nurmagomedov d’arrêter de parler de “merde” à son sujet, bien qu’il ait montré du respect pour son héritage.

“Il mérite vraiment d’être dans le Hall of Fame”, dit Oliveira. “Je pense juste qu’à l’époque où il était champion, le gars ne parlait pas beaucoup de conneries.

“Et maintenant, il le fait, il dit beaucoup de choses. Il n’arrête pas de dire que je vais perdre contre celui-ci et celui-là. Je pense donc qu’il devrait se taire un peu plus et rester un peu plus silencieux plutôt que de dire des conneries”, suggéra Oliveira.

“Comme je l’ai dit, c’est un gars qui mérite tout le respect du monde”, Oliveira a poursuivi, lorsque l’intervieweur de BT Sport lui a dit que Nurmagomedov leur avait récemment dit qu’il n’avait jamais voulu “diss” le natif de Sao Paulo.

“[He’s] un gars qui passait tout son temps à se battre sans rien dire. Mais il veut tellement ce combat qu’il dit n’importe quoi.

“Je les respecte tous. Ce combat aura lieu à un moment ou à un autre, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment. Je ne pense pas qu’il [Makhachev] mérite le combat directement pour le titre et le nom du champion est Charles Oliveira et je suis là”, ‘Do Bronx’ a souligné.

Des semaines plus tard, cependant, White a fait le combat entre les deux et nous voici – sur le compte à rebours de ce qui promet d’être un affrontement épique entre un expert de la lutte du Daghestan et le génie du jiu-jistu et du Muay Thai.