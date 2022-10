L’ex-champion brésilien désamorce les craintes de non-présentation de l’UFC 280

Islam Makhachev a réitéré ses craintes que Charles Oliveira ne se présente pas à leur confrontation à Abu Dhabi

L’ancien champion des poids légers de l’UFC, Charles Oliveira, s’est rendu sur Instagram pour répondre aux rumeurs selon lesquelles il ne se présenterait pas à l’événement principal de l’UFC 280 à Abu Dhabi le 22 octobre.

Oliveira a été dépouillé du titre de 155 livres sur la balance avant l’UFC 274, après avoir dépassé une demi-livre.

Finissant son adversaire Justin Gaethje devant ses fans à domicile à Phoenix, le Brésilien a organisé un affrontement alléchant avec le candidat montant Islam Makhachev pour le bracelet vacant.

Tentant de jouer à des jeux d’esprit avec le natif de Sao Paulo, Makhachev, qui a dans son coin la légende des poids légers 29-0 Khabib Nurmagomedov, a constamment douté qu’Oliveira se batte la nuit et a réitéré ces affirmations avant le week-end.

« Deux semaines avant le combat, [and] Charles et son équipe [are] pas encore à Abu Dhabi… dois-je commencer [to] inquiétude?” a demandé le Daguestan sur Twitter, partageant une image d’un titre et d’un sous-titre affirmant que “Do Bronx” atterrirait aux Émirats arabes unis 20 jours avant le spectacle.

Sur Instagram samedi, Oliveira s’est froidement adressée à Makhatchev indirectement. Il a téléchargé une photo de lui-même dans un costume bleu et des lunettes de soleil au bord du ring, tenant une carte officielle en forme d’octogone de l’UFC 280 qui disait : “Je viens à Abu Dhabi.”ModifierSupprimer

2 semaines avant le combat, Charles et son équipe pas encore à Abu Dhabi., dois-je commencer à m’inquiéter ? 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/pyOBMo9D4O — Makhatchev Islam (@MAKHACHEVMMA) 8 octobre 2022

Dans la légende, Oliveira a écrit en portugais : « Calme, Calme. Papa est en route.

“Bonjour, Abou Dhabi,” ajouta-t-il, accompagné d’une série de smileys tenant un doigt devant leur bouche.

Quelques heures plus tard, il a ensuite posté une photo de lui et de son équipe à l’aéroport international Guarulhos de Sao Paulo, affirmant être en route pour l’UFC 280.

La préparation de l’événement principal a vu des va-et-vient entre les deux camps, Oliveira prédisant que la perception “arrogance” de le battre va “tuer” Makhatchev et Nurmagomedov.

“Je vais chez toi, mon ami, pour te combattre [Makhachev] et faire l’histoire et continuer en tant que champion des poids légers. Écoutez bien ce que je vous dis. Votre arrogance vous tuera et vous noiera », Oliveira a averti dans une diatribe aux médias brésiliens.

Lire la suite L’ex-championne des poids légers de l’UFC, Oliveira, se lance dans la diatribe “arrogance” de Khabib (VIDEO)

“Vous parlez beaucoup de merde, critiquez [me] et dire beaucoup de choses. Et je suis juste ici m’occupant de mes propres affaires et respectant [you] comme je l’ai toujours fait avec vous tous.

“Mais faites attention – tout ce que vous avez dit dans les médias arrive [your way]. Alors ne vous plaignez pas plus tard. C’est tout ce que j’ai à dire,” Oliveira a ajouté.

Makhatchev et l’agent de Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, sont allés sur Twitter pour tenter de désamorcer la querelle.

« Je viens de vous entendre dire que nous sommes arrogants. Nous savons que vous êtes un grand champion et [a] grand être humain, nous savons que vous êtes très dur, “ a tweeté l’Egyptien en taguant Oliveira.

“Ce n’est pas personnel” Abdelaziz a insisté. “Le 22 octobre, ça va être un grand combat et on verra qui est le champion.”