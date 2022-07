L’ex-Canuck Corey Hirsch empile les pads pour la santé mentale à Kelowna et au-delà

L’ancien champion de la Coupe Stanley et gardien de but des Canucks de Vancouver Corey Hirsch est passé d’arrêter des rondelles à sauver des vies.

L’homme maintenant âgé de 50 ans a lutté contre des problèmes de santé mentale tout au long de sa carrière et a reçu un diagnostic de trouble obsessionnel-compulsif (TOC). Il est maintenant un défenseur de la santé mentale qui fait passer le mot au plus grand nombre de personnes possible. Jeudi, il s’est arrêté à Kelowna pour parler de sa carrière, de ses difficultés et de l’importance de la santé mentale.

“Nous essayons simplement de diffuser le message de la santé mentale, simplement d’éduquer les gens”, a déclaré Hirsch. “La plupart des gens ne sont pas éduqués en matière de santé mentale.”

Hirsch a parlé pendant environ une heure de sa carrière et de la façon dont ses difficultés ont commencé au cours de sa saison recrue lorsqu’il était avec les Rangers de New York lorsqu’ils ont remporté la Coupe Stanley en 1994.

Tout au long de l’événement, il a parlé de nombreuses histoires différentes et de toutes ses luttes dans le but commun d’enseigner au public l’importance de la santé mentale. Au cours de sa carrière, il a déclaré que les problèmes de santé mentale étaient considérés comme faibles et que les gens jugeraient parce qu’ils n’étaient pas aussi éduqués que nous le sommes maintenant.

« Vous ne pouvez pas voir la santé mentale. Vous pouvez voir une jambe cassée, vous pouvez voir quelqu’un avec une sorte de blessure physique mais la santé mentale, vous ne pouvez pas le voir.

Dans le cadre de notre éducation, Hirsch a déclaré qu’il existe des signes que les gens peuvent rechercher chez les personnes qu’ils connaissent, notamment la toxicomanie (alcool, drogues), le retrait de ses amis, les changements de personnalité et de comportement.

Et bien que les gens soient maintenant beaucoup plus informés sur la santé mentale et le bien-être et que davantage de personnes soient disposées à parler de leurs propres difficultés, il reste encore un long chemin à parcourir.

« C’est un endroit beaucoup plus sûr. Le problème actuellement est de trouver de l’aide. Les gens se manifestent, mais notre système est tellement en retard et nos psychologues et nos psychiatres, nos conseillers, ils sont débordés. C’est un problème avec le système, pas avec les psychologues eux-mêmes et nos psychiatres parce qu’ils essaient de voir eux-mêmes autant de personnes qu’ils le peuvent et de prendre soin d’eux-mêmes aussi. C’est un tsunami en ce moment.

Il est important de s’appuyer sur les bonnes personnes dans votre vie qui comprendront.

« Si vous avez un ami qui va vous juger, ou ne vous croit pas, ou ne veut pas vous aider, ou vous fait vous sentir mal d’une manière ou d’une autre, devinez quoi ? Ce ne sont pas vos gens. Et d’un autre côté, si vous pouvez aider quelqu’un, allez-y et faites-le parce que nous luttons tous.

Pour Hirsch, il veut éduquer autant de personnes que possible et il espère que les gens feront écho à son message aux autres.

Toujours proche de la LNH, Hirsch a également déclaré avoir vu des changements dans la ligue, mais c’est plutôt dans les coulisses. Il a également déclaré que les entraîneurs doivent être davantage éduqués afin qu’ils puissent voir des signes de problèmes de santé mentale chez leurs joueurs.

Pour plus d’informations sur Hirsch et sa tournée avec l’ICBA, cliquez ici.

