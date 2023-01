L’ex-candidat du GOP Solomon Pena accusé de fusillade aux États-Unis

ALBUQUERQUE, Nouveau-Mexique –

Un candidat républicain raté qui, selon les autorités, était en colère contre sa défaite en novembre, fait face à de nombreuses accusations en lien avec des fusillades au volant visant les domiciles de législateurs démocrates dans la plus grande ville du Nouveau-Mexique.

Solomon Pena, 39 ans, a été arrêté lundi soir après que des agents du SWAT l’ont placé en garde à vue et ont signifié des mandats de perquisition à son domicile, a indiqué la police.

Pena, un criminel dont le passé criminel avait été un sujet controversé lors de la campagne de l’année dernière, a affirmé à plusieurs reprises sans fondement que l’élection avait été “truquée” contre lui alors qu’il posait avec des drapeaux “Trump 2024” et un sweat à capuche “Make America Great Again”.

“Je ne suis pas d’accord. Je suis le roi MAGA”, a-t-il posté le lendemain de l’élection. Et le 15 novembre, il a ajouté: “Je n’ai jamais concédé ma course HD 14. Je recherche maintenant mes options.”

Il était détenu dans l’attente d’une première comparution devant le tribunal mercredi pour plusieurs chefs d’accusation de tir dans une maison et de tir depuis un véhicule à moteur, batterie aggravée avec une arme mortelle, complot et être un criminel en possession d’une arme à feu.

Le chef de la police d’Albuquerque, Harold Medina, a décrit Pena comme le “cerveau” d’un complot apparemment politiquement motivé qui a conduit à des fusillades au domicile de deux commissaires de comté et de deux législateurs d’État entre début décembre et début janvier.

Personne n’a été blessé, mais dans un cas, des balles ont traversé la chambre de la fille de 10 ans d’un sénateur de l’État.

Pena s’est présenté sans succès en novembre contre le représentant sortant de l’État, Miguel P. Garcia, le démocrate de longue date représentant le district 14 de la maison dans la vallée du Sud. Pena n’a obtenu que 26% des voix, mais a refusé de céder.

Pena s’est ensuite présenté sans y être invité au domicile des élus avec ce qu’il prétendait être des documents prouvant qu’il avait gagné sa course, a indiqué la police. Il n’y avait aucune preuve de fraude électorale généralisée, ou d’irrégularité impliquant suffisamment de votes pour changer un résultat, au Nouveau-Mexique en 2020 ou 2022.

La fusillade a commencé quelques jours seulement après ces conversations, selon une plainte pénale.

“Ce type de radicalisme est une menace pour notre nation et a fait son chemin jusqu’à notre porte ici même à Albuquerque, au Nouveau-Mexique”, a déclaré le maire Tim Keller, un démocrate. “Mais je sais que nous allons repousser, et nous ne permettrons pas que cela franchisse le seuil.”

Le Parti républicain du Nouveau-Mexique a condamné Pena dans un communiqué lundi soir. “Si Pena est reconnu coupable, il doit être poursuivi avec toute la rigueur de la loi.”

Quatre hommes ont conspiré avec Pena, qui est accusé de les avoir payés en espèces pour effectuer au moins deux des fusillades en voiture dans des véhicules volés, tandis que Pena “appuyait sur la gâchette” lors de l’un des crimes, a déclaré le commandant adjoint de la police Kyle Hartsock.

Les détectives ont identifié Pena comme leur principal suspect à l’aide d’une combinaison d’enregistrements de téléphones portables et de véhicules, de messages texte contenant les adresses des élus, d’entretiens avec des témoins et de douilles recueillies près des domiciles des législateurs. Son arrestation est intervenue une semaine après que Medina a annoncé avoir identifié un suspect dans la fusillade.

Un avocat de Pena qui pourrait commenter les allégations n’a pas été inscrit mardi dans les archives judiciaires.

Les autorités du pays sont préoccupées par la montée des menaces contre les membres du Congrès, les membres des conseils scolaires, les responsables électoraux et d’autres employés du gouvernement. À Albuquerque, les forces de l’ordre ont également eu du mal à faire face à des années consécutives d’homicides records et de violence armée persistante.

La fusillade a commencé le 4 décembre, lorsque huit coups ont été tirés au domicile du commissaire du comté de Bernalillo, Adriann Barboa. Quelques jours plus tard, le domicile du représentant de l’État Javier Martinez a été pris pour cible, suivi d’une fusillade le 11 décembre au domicile de la commissaire du comté de Bernalillo, Debbie O’Malley. Plus d’une douzaine de coups de feu ont été tirés sur son domicile, a indiqué la police.

La dernière fusillade connexe, ciblant le domicile de la sénatrice Linda Lopez, s’est déroulée à minuit le 3 janvier. La police a déclaré que plus d’une douzaine de coups de feu avaient été tirés et Lopez a déclaré que trois des balles avaient traversé la chambre de sa fille de 10 ans.

Une technologie capable de détecter le bruit des coups de feu a conduit un officier dans le quartier de Lopez peu de temps après les coups de feu.

L’officier a trouvé des douilles correspondant à une arme de poing trouvée plus tard dans la matinée dans une Nissan Maxima immatriculée à Pena. Vers 1h30 du matin, environ une heure après la fusillade au domicile de Lopez, la police a arrêté la Nissan à environ 6 kilomètres du quartier du législateur.

Le conducteur, identifié comme Jose Trujillo, a été arrêté en vertu d’un mandat en suspens, ce qui a conduit à la découverte de plus de 800 comprimés de fentanyl et de deux armes à feu dans la voiture.

La plainte pénale détaille les messages texte partagés entre Pena, Trujillo, un autre homme identifié comme Demetrio Trujillo et deux frères anonymes. L’un des messages faisait référence à des responsables certifiant les élections de novembre, disant “Ils nous ont vendus au plus offrant”.

Les enquêteurs ont déclaré qu’il semblait que les hommes utilisaient des mots de code; certains messages pointaient vers des réunions autour d’Albuquerque. Une image partagée par SMS montrait Pena et Jose Trujillo dans un véhicule ensemble et une autre montrait Jose Trujillo en train de manger à une table avec un certain nombre d’armes de poing.

La plainte de la police est basée en partie sur le témoignage d’un témoin confidentiel qui a déclaré qu’il avait “une connaissance personnelle et intime des crimes” et qu’il était présent à la plupart des fusillades.

Ce témoin a déclaré aux autorités que Pena avait payé 500 dollars pour que les hommes fassent un “travail” en utilisant les armes fournies par le témoin. Il a dit que l’un des hommes avait dit aux tireurs de viser au-dessus des fenêtres pour éviter de toucher qui que ce soit à l’intérieur, mais cela ne suffisait pas à Pena, qui voulait qu’ils tirent plus bas, et que Pena était là lors du tir de Lopez “pour assurer une meilleure cible acquisition.”

Le témoin a déclaré que Pena et deux des hommes avaient sauté dans une camionnette volée pour la fusillade au volant de la maison Lopez, et que si l’arme de Pena s’est bloquée et n’a pas tiré correctement, l’arme de poing de Jose Trujillo l’a fait.

L’insistance de Pena pour que les hommes soient plus agressifs a mis les autres participants mal à l’aise “puisqu’ils savaient que cela entraînerait probablement la mort ou des blessures”, a déclaré le témoin, qui fait face à des accusations criminelles et a demandé la clémence. Les autorités ont déclaré qu’aucune promesse de ce type n’avait été faite.

La police a déclaré que des arrestations et des accusations supplémentaires étaient attendues, mais a refusé de donner plus de détails.

Pena a passé neuf ans derrière les barreaux après son arrestation en avril 2007 pour avoir volé des appareils électroniques et d’autres biens dans plusieurs magasins de détail dans le cadre de ce que les autorités ont alors décrit comme une équipe de cambrioleurs. Il a été libéré de prison en mars 2016 et a retrouvé son droit de vote après avoir terminé cinq ans de probation en avril 2021, ont déclaré des responsables des services correctionnels.