L’ex-beau Rahul Raj sur le suicide de Pratyusha Banerjee, envisage de poursuivre Vikas-Kamya

Cinq ans après avoir été accusé d’avoir encouragé le suicide de sa petite amie, Pratyusha Banerjee, l’acteur Rahul Raj a maintenant affirmé que c’était en fait la cupidité de ses parents qui avait tué l’actrice de « Balika Vadhu ».

Dans une interview explosive, Rahul a également affirmé que les parents de Pratyusha sont dans une situation financière déplorable maintenant que « leur poule aux œufs d’or n’est plus ».

En parlant à SpotboyeE, Rahul a déclaré: «La pandémie de Covid a prolongé l’affaire beaucoup plus longtemps qu’elle n’aurait dû. J’attends le jour où le tribunal blanchira mon nom. Je sais que je ne suis pas coupable. Je n’ai pas tué Pratyusha, la cupidité de ses parents l’a tuée. Elle était incapable de satisfaire leurs demandes sans fin. J’ai essayé de la sauver, pas de la tuer.

Parlant davantage de ses parents, il a ajouté: «Ils vivent à Mumbai dans des quartiers miteux sans revenu. Leur poule aux œufs d’or n’est plus. Ils ne peuvent pas retourner dans leur ville natale Jamshedpur. Tout le monde là-bas sait comment ils ont exploité leur fille.

Ajoutant qu’il « ne pourra jamais oublier ce jour-là », Rahul a critiqué Kamya Punjabi et Vikas Gupta pour l’avoir blâmé pour la mort de Pratyusha. Il a dit: «C’est ancré dans mon esprit, cœur et âme. Et la façon dont les soi-disant amis de Pratyusha, Vikas Gupta et Kamya Punjabi, ont essayé de m’attribuer la mort de Pratyusha… ils ont leur conscience et Dieu doivent répondre. Ils savent aussi bien que moi que je ne suis pas coupable. Ils savent aussi pourquoi ils ont fait tout le tamasha.

Il a ajouté: «Pour la publicité. Ils m’ont calomnié sans la moindre preuve. Ce dernier appel téléphonique que Pratyusha m’a fait n’a aucune preuve pour prouver ma culpabilité. Pratyusha ne m’accuse même pas une seule fois dans cette conversation de quoi que ce soit. Tout son chagrin et sa colère étaient dirigés contre ses parents. Ce sont eux qui devraient être tenus pour responsables. En fait, lorsque l’honorable juge m’a accordé une libération sous caution, c’était sur la base de cette dernière conversation téléphonique entre Pratyusha et moi »,

Rahul a déclaré qu’il allait déposer une plainte en diffamation contre Kamya et Vikas et qu’il voulait les voir en prison. « Ils ont endommagé ma vie et ma carrière de manière irréparable. Aucune mesure de représailles ne peut me rendre mes cinq années perdues. Depuis que j’ai été tenu responsable de la mort de Pratyusha, tout mon travail s’est tari. Tout ce que j’avais accompli avant la mort de Pratyusha est oublié. Ma vie s’est arrêtée. Je vais poursuivre ces deux-là pour diffamation pénale en réclamant Re1 à titre d’indemnisation », a déclaré l’acteur.