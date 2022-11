L’ex-avocat Murdaugh se penche sur le procès pour fraude de son banquier

CHARLESTON, SC (AP) – Un banquier accusé d’avoir aidé l’avocat radié Alex Murdaugh à retirer de l’argent des règlements juridiques de clients est la première personne à être jugée dans le drame juridique rural tentaculaire de la Caroline du Sud qui a captivé le public du vrai crime.

L’ancien PDG de la Palmetto State Bank, Russell Laffitte, fait face à des accusations de fraude électronique et de fraude bancaire devant un tribunal fédéral. Et même si personne n’a lié Laffitte aux accusations de meurtre contre Murdaugh dans la mort de la femme et du fils de Murdaugh, cette affaire est immédiatement apparue lorsque le procès de Laffitte a commencé cette semaine.

Selon les médias, une employée du cabinet d’avocats de Murdaugh a témoigné des liens du cabinet avec la banque de Laffitte et a déclaré qu’elle avait confronté Murdaugh au sujet des frais manquants dans l’un de ses cas le 7 juin 2021.

La femme et le fils de Murdaugh ont été abattus cette nuit-là. Ni les procureurs de Laffitte, ni les enquêteurs sur les meurtres n’ont mentionné s’ils voyaient un lien entre les événements.

Pendant ce temps, Murdaugh joue un rôle clé dans la défense de Laffitte. Jusqu’à présent, le contre-interrogatoire de ses avocats s’est concentré sur la façon dont Murdaugh a manipulé les gens et menti. La défense a déclaré que Laffitte ne faisait que suivre les instructions de Murdaugh et n’avait pas délibérément participé à la fraude, ce que les procureurs doivent prouver pour obtenir une condamnation.

Les avocats de la défense voulaient appeler Murdaugh comme témoin, mais les avocats de Murdaugh ont déclaré qu’il invoquerait son droit au cinquième amendement pour éviter l’auto-incrimination puisqu’il pourrait faire face à des accusations. Le juge a déclaré qu’il n’autoriserait Murdaugh à prendre la parole que s’il avait quelque chose de substantiel à dire.

Les procureurs ont déclaré que Laffitte savait ce qu’il faisait lorsqu’il travaillait effectivement comme banquier personnel de Murdaugh et est finalement devenu le gardien nommé par le tribunal pour l’argent du règlement de plusieurs de ses clients mineurs.

Laffitte a prêté à Murdaugh et à lui-même de l’argent de ces colonies, détournant cet argent des cas de blessures corporelles ou de décès.

Le procès devrait durer jusqu’à la semaine prochaine devant le tribunal fédéral de Charleston.

Murdaugh a été radié et Laffitte a été licencié l’année dernière.

Le procès pour meurtre de Murdaugh dans la mort de sa femme Maggie, 52 ans, et de leur fils de 22 ans, Paul, devrait commencer en janvier. Murdaugh a répété à plusieurs reprises qu’il ne les avait pas tués.

Murdaugh n’est pas inculpé dans l’affaire de fraude bancaire fédérale en cours, mais il fait face à des dizaines d’autres accusations devant un tribunal d’État, y compris des allégations selon lesquelles il aurait aidé à diriger un réseau de blanchiment d’argent et de drogue. Il a également été accusé d’avoir volé plus de 8 millions de dollars en règlements qu’il a obtenus dans des affaires de décès et de blessures injustifiés.

Murdaugh et Laffitte sont tous deux originaires du petit comté de Hampton. Le cabinet d’avocats de la famille de Murdaugh a dominé la communauté juridique et son père, son grand-père et son arrière-grand-père ont été les procureurs élus de la région pendant 87 années consécutives.

La famille de Laffitte a construit la Palmetto State Bank, gagnant une excellente réputation qui a conduit à des honneurs comme être nommé banquier de l’année par les banques indépendantes de Caroline du Sud en 2019.

Et, comme dans de nombreuses petites villes, leurs familles se sont entremêlées. L’employée du cabinet d’avocats qui a confronté Murdaugh au sujet de l’argent manquant le jour de la mort de sa femme et de son fils était Jeanne Seckinger, la belle-sœur de Laffitte.

The Associated Press