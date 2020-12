Un avocat qui a brisé les gangsters a fait saisir ses plaques d’immatriculation par la police après avoir été jugées offensantes.

Le célèbre avocat de Sydney, Peter Lavac, a été informé dans une lettre de Transport NSW en août qu’il devait rendre ses plaques « LGOPNR » sur sa Lamborghini jaune canari.

Il a combattu avec succès la lettre devant le tribunal car elle a été écrite sous la mauvaise législation et a continué à conduire avec les plaques controversées, qui sont une abréviation de «ouvre-jambe».

M. Lavac a reçu une autre lettre en octobre et se prépare pour le deuxième tour contre la bureaucratie, malgré les réactions négatives sur les médias sociaux.

La lettre indiquait à nouveau qu’il devait remettre les plaques offensives ou son enregistrement serait annulé, mais M. Lavac et son équipe juridique ont envoyé un autre appel.

Sa liberté a pris fin vendredi lorsque la police a enlevé les plaques « LGOPNR » de la voiture de l’ancien procureur de Hong Kong à Manly.

Et alors que l’appel devrait être entendu lundi, la police n’était pas disposée à attendre jusque-là.

M. Lavac a été arrêté vendredi par un véhicule de patrouille de police à seulement 200 mètres de son domicile, rapporte le Daily Telegraph.

« L’officier m’a dit qu’il avait reçu un e-mail de son patron lui ordonnant de m’arrêter et de saisir mes assiettes car mon rego avait été annulé », a-t-il déclaré.

Un renfort a été appelé pendant que M. Lavac montrait aux officiers ses papiers concernant l’appel, mais trois autres policiers sont arrivés.

«Je pensais que c’était un peu exagéré», a déclaré M. Lavac.

« Ils ont dû craindre que j’allais les engager dans une fusillade dans le Far West, puis m’échapper en accélérant dans ma voiture de course haute puissance. »

La police a fini par gagner la dispute, tripotant des tournevis pour retirer les plaques.

M. Lavac n’a pas été autorisé à conduire la voiture jusqu’à son garage à 200 mètres et a été contraint d’appeler une dépanneuse.

Il a dit que «les jockeys de bureau de gros chat et les flics surxaleux ont des couilles» pour le poursuivre pour «des conneries triviales de Mickey Mouse * t».

L’avocat de haut niveau Peter Lavac a reçu l’ordre de Transport NSW de remettre ses plaques d’immatriculation personnalisées (photo), qui lisaient LGOPNR, après qu’elles ont été jugées trop offensantes parce que les lettres signifiaient « ouvre-jambe »

Arguant de la lettre originale, M. Lavac a déclaré que « 99 personnes sur 100 » n’auraient aucune idée que les plaques faisaient référence à un « ouvre-jambe » qui a été imaginé lors d’une conversation avec des amis comme un « clin d’œil à sa réputation de un homme à dames.

«Comment diable les relations sexuelles récréatives entre adultes consentants peuvent-elles être offensantes ou dégradantes de quelque manière, forme ou forme que ce soit? il a dit précédemment.

La nouvelle lettre – citant la loi correcte au lieu de celle abrogée il y a des années – lui donne 18 jours pour rendre les plaques ou son enregistrement sera annulé.

M. Lavac, ancien procureur de la Couronne à Hong Kong où il a contribué à mettre les membres de gangs de la Triade derrière les barreaux, a promis de lutter contre les «brutes bureaucratiques» sur la base de la liberté d’expression.

Tara McCarthy, secrétaire adjointe à la sécurité, à l’environnement et à la réglementation de Transport NSW, a déclaré à news.com.au qu’elle restait déterminée à forcer M. Lavac à rendre les plaques – d’où la deuxième lettre.

L’avocat coloré a déclaré qu’il avait l’intention d’ignorer la lettre et que lorsque son enregistrement sera annulé, lui et son équipe retourneront devant le tribunal.

‘Et tu sais quoi? S’ils veulent continuer, amenez-le. Nous leur donnerons une guerre folle qu’ils ne croiront pas », a-t-il déclaré. «C’est mon attitude. Je n’aime rien de plus dans la vie qu’un bon combat.

« Combien d’autres petits combattants australiens qui ont des lettres d’intimidation similaires, ont cédé et se sont couchés et ont laissé (Transport NSW) les parcourir parce qu’ils n’avaient pas mes ressources ou mes compétences juridiques pour résister à cela et les défier? » il a dit.

M. Lavac n’est pas du genre à reculer devant un défi et a une histoire impressionnante de réalisations à la fois dans et hors de la salle d’audience.

En 1971, alors qu’il était étudiant à l’université, il a sauvé un père et son fils de la noyade alors qu’il était sauveteur à Queenscliff Beach à Sydney.

M. Lavac fait courir sa Lamborghini jaune vif sur des pistes de course comme passe-temps lorsqu’il est hors de la salle d’audience

Quatre ans plus tard, en 1975, alors qu’il travaillait comme videur au bar George Adams de Sydney Hilton, il a désarmé un homme armé en l’attrapant par le poignet, puis en le claquant sur le sol en marbre, l’assommant.

L’homme, en fin de compte, avait une longue histoire criminelle, M. Lavac affirmant qu’il avait agi sur « l’instinct et l’adrénaline ».

Six ans plus tard, il a sauvé la vie d’un juge du tribunal de Darlinghurst après avoir abordé un prisonnier qui était condamné et a sauté du banc et accusé l’homme qui menaçait de le tuer.

Il a ensuite déménagé à Hong Kong en 1986 et a travaillé comme procureur de la Couronne où il « enfermait des membres de gangs de la Triade », y compris le chef d’orchestre Cheung Tze-keung qui avait la réputation d’enlever les fils de magnats contre rançon.

Finalement, il est retourné à Sydney où il passe ses journées à « essayer de rester en dehors de la salle d’audience » afin de pouvoir se concentrer sur ses autres intérêts tels que faire la course avec sa Lambo et aller au gymnase.

Le style de vie de playboy, cependant, il prétend avoir laissé derrière lui le mariage heureux avec sa troisième femme.