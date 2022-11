L’ex-assistant du sénateur du NJ plaide coupable de fraude et de charges fiscales

NEWARK, NJ (AP) – L’ancien assistant principal du président du Sénat du New Jersey a plaidé coupable lundi devant un tribunal fédéral pour des accusations de fraude et d’évasion fiscale découlant du travail de conseil politique qu’il a effectué sur une période de cinq ans se terminant en 2018.

Tony Teixeira, 43 ans, a admis que de 2014 à 2018, il avait travaillé avec Sean Caddle – qui a fait la une des journaux cette année lorsqu’il a admis avoir organisé le meurtre d’un autre agent politique – pour gonfler les factures du travail de conseil politique effectué par le couple.

Il n’y a aucun lien avec le complot de meurtre contre rémunération, a déclaré l’avocat de Teixeira après la procédure, et ce stratagème n’a pas du tout été évoqué dans la salle d’audience.

“Tout ce que je vais dire, c’est que Tony Teixeira a fait une erreur en s’impliquant avec Sean Caddle”, a déclaré John Lynch.

Le stratagème, selon les procureurs au tribunal lundi, a permis à Teixeira de gagner quelque 107 800 dollars et de ne pas payer plus de 47 000 dollars d’impôts fédéraux.

L’accusation de fraude électronique est passible d’une peine maximale de 20 ans, tandis que l’évasion fiscale peut entraîner jusqu’à cinq ans de prison. Il risque également une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $, plus une restitution

Teixeira était un assistant de longue date du président du Sénat démocrate Nicholas Scutari, qui a déclaré le mois dernier qu’il avait accepté la démission de Teixeira en attendant les charges fiscales.

“(Il) a servi le public à bien des égards et est un ami, mais il a commis une erreur et je le reconnais”, a déclaré Scutari dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Scutari est devenu président du Sénat en novembre après la perte inattendue de l’ancien président du Sénat Steve Sweeney lors des élections de l’année dernière.

Teixeira a également été président du Parti démocrate à Elizabeth. On ne sait pas s’il reste à ce poste.

Les campagnes sur lesquelles Caddle et Teixeira ont travaillé n’ont pas été précisées lors de l’audience de lundi.

Lynch a déclaré que l’affaire contre Teixeira semblait avoir été découverte dans le cadre de l’affaire des procureurs contre Caddle, qui n’a pas encore été condamné après avoir plaidé coupable en janvier.

Caddle a travaillé comme consultant politique dans le nord du New Jersey et a fait tuer le fils d’un ancien sénateur de l’État par deux hommes embauchés, qui ont mortellement poignardé la victime en 2014 et incendié son appartement, selon le bureau du procureur américain.

Mike Catalini, Associated Press