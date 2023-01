L’ex-animatrice de BBC Breakfast fait un retour émouvant à l’émission et avoue que le canapé lui “manque”

Un ANCIEN présentateur de BBC Breakfast a fait une apparition inattendue dans l’épisode d’aujourd’hui.

L’animatrice très appréciée Louise Minchin, 54 ans, a quitté BBC Breakfast en septembre 2021 après 20 ans dans son rôle.

Un ancien animateur de BBC Breakfast a fait son retour dans l'épisode de samedi

Louise Minchin, qui a démissionné en 2021, est apparue à l'écran pour dire bonjour

En juin 2021, le diffuseur, 52 ans, a révélé qu’elle quittait l’émission quotidienne.

Pourtant, elle a fait un retour inattendu lors du BBC Breakfast de samedi lors d’une discussion sur une collecte de fonds caritative à Édimbourg.

La rameuse médaillée olympique Katherine Grainger a été interviewée en direct à Édimbourg par les présentateurs Charlie Stayt et Naga Munchetty à propos du défi d’aviron Doddie Aid, au profit de l’ancien joueur de rugby Doddie Weir.

La star écossaise et britannique des Lions est malheureusement décédée d’une maladie du motoneurone à la fin de l’année dernière, à l’âge de 52 ans.

Alors qu’elle expliquait l’événement caritatif, une Louise gloussante est apparue à l’écran puis s’est éloignée.

Katherine a dit: “Reviens!” avant que Louise n’arrive à l’écran et ne dise : “Je ne les entends pas !”

Katherine a répondu: “Je peux vous interviewer”, avant de demander comment elle allait et sa préparation avant le rang.

Elle a terminé la conversation rapide en disant : “Tu manques au canapé !” à quoi Louise a répondu : “Le canapé me manque !”

Après avoir rendu sa sortie publique en 2021, Louise a raconté qu’elle avait hâte de passer plus de temps avec son mari David, qu’elle a épousé en 1998, et leurs deux filles.

Dans une déclaration émouvante, elle a déclaré: «J’ai absolument adoré faire partie de la famille de 6 millions de BBC Breakfast, mais après près de deux décennies de présentation du programme, j’ai décidé qu’il était temps que j’arrête de régler mon réveil à 03h40 du matin.

“Un grand merci à tous ceux qui m’ont regardé et soutenu, j’ai adoré et vous me manquerez tous.”

Pendant ce temps, plus tôt dans l’épisode, les fans avaient appelé Naga pour ce qu’ils considéraient comme un commentaire “mal formulé”.

Louise a avoué que le canapé rouge emblématique du studio de petit-déjeuner de la BBC lui manquait

Louise était l'une des préférées des fans de la série tôt le matin

Aujourd'hui, Naga Munchetty et Charlie Stayt étaient à la barre