L’ex-amant de l’ancien roi d’Espagne perd un procès pour harcèlement de 153 millions de dollars

LONDRES (AP) — Ancien roi d’Espagne Juan Carlos Ier a remporté vendredi sa bataille judiciaire à Londres contre un ex-amant qui réclamait 126 millions de livres (153 millions de dollars) de dommages et intérêts pour avoir prétendument été harcelé et espionné par lui après leur rupture.

Socialiste et homme d’affaires danois Corinna Larsenégalement connue sous le nom de Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, a déclaré que l’ancien monarque lui avait causé une « grande douleur mentale » en orchestrant des menaces et en ordonnant une surveillance illégale, secrète et ouverte, d’elle.