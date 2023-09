L’ex « agressif » d’Amy Childs emprisonné pour avoir traqué une femme des années après l’avertissement de sa famille concernant la star de Take Me Out

L’ex-petit-ami de la légende de Towie, Amy Childs, a été emprisonné pour avoir traqué une autre femme – après avoir refusé d’accepter leur rupture.

David Peters, candidat à Take Me Out – qui est sorti avec Amy pendant un an en 2013 – passera deux ans et huit mois en prison.

Amy Childs avec son ex-petit ami David Peters[/caption] Police du Surrey

L’homme de 37 ans est en cage depuis deux ans et huit mois[/caption]

Il a également été condamné à une ordonnance d’interdiction de dix ans, l’empêchant de contacter son ancien partenaire, qu’il a soumis à un comportement coercitif et contrôlant. Son identité a été protégée.

Maintenant, The Sun peut révéler que la famille d’Amy l’a mise en garde contre Peters il y a dix ans, au cours de leur relation mouvementée.

Une source nous a confié : « David contrôlait Amy pendant leur relation.

« Il était agressif, en colère et avait des problèmes d’alcool.

« Plus ils restaient ensemble, plus il devenait possessif.

« Une fois, il lui a crié dessus devant des gens et il la rabaissait toujours. »

Amy a rompu avec David en mai 2013 après que sa co-star de Towie et ancien petit ami Kirk Norcross lui ait avoué son amour éternel.

Ce fut un soulagement pour les proches d’Amy, notre source ajoutant : « Ses amis et sa famille ont toujours su qu’il y avait quelque chose de sombre chez lui, même à l’époque. Il était horrible.

Peters, 37 ans, a été filmé par effraction dans la maison de son ancien partenaire – et a même été retrouvé caché dans le lit de sa fille.

Il l’a également appelée à plusieurs reprises, est resté assis devant sa maison pendant la nuit et a suivi sa voiture.

Elle a été obligée d’acheter une nouvelle voiture et de changer d’apparence.

Dans sa déclaration, la victime a déclaré : « David a clairement indiqué que je n’avais rien et que je n’aurais rien d’autre que lui et qu’il était le seul sur qui je pouvais compter… »

« Il parcourait les réseaux sociaux et sélectionnait les commentaires que j’avais écrits il y a des années, me demandant qui ils étaient et pourquoi je commentais des choses sur leurs publications… »

« Peu importe ce que j’ai dit, c’était la mauvaise réponse, et David n’entend que ce que David veut entendre… Chaque jour était une nouvelle dispute… »

«Il m’épuisait tellement que je ne me reconnaissais même pas… quand j’étais avec David, j’ai arrêté d’être moi-même.»

Un porte-parole d’Amy Childs n’a pas souhaité faire de commentaire.