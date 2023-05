L’ex-agent de Darwin Nunez en séparation avec l’attaquant de Liverpool

L’ancien agent de Darwin Nunez, Edgardo Lasalvia, a parlé de sa séparation d’avec la star de Liverpool, affirmant que le footballeur n’avait pas correctement géré la situation au moment du détachement. Lasalvia a déclaré que le karma riposterait à Nunez car le footballeur n’a pas conclu le contrat de manière agréable. Lasalvia s’est associé à Nunez lorsque le joueur était au début de sa carrière professionnelle, jouant pour un club uruguayen de Penarol. Lasalvia est resté l’agent de Nunez jusqu’à ce que l’attaquant déplace sa base au Portugal et rejoigne Benfica.

Après avoir lancé sa carrière dans le club de football portugais, Nunez a décidé de mettre fin au lien avec Lasalvia et a choisi de travailler avec l’agence Gestifute de Jorge Mendes. Gestifute a négocié le transfert de Nunez à Liverpool, qui a signé l’attaquant de 23 ans pour une valeur record de 85 millions de livres sterling. Mais maintenant, Lasalvia, lors d’une interaction avec El Observador, a révélé qu’il ne pouvait pas avoir la chance de parler avec Nunez avant la scission et cela a rendu leur relation plus amère.

Selon Edgardo Lasalvia, il n’a ménagé aucun effort pour parler avec Darwin Nunez. « Je l’ai découvert quand il est arrivé à l’aéroport avec six gardes du corps mais a refusé d’engager la conversation. J’avais demandé à un garçon de l’entreprise de partir à sa recherche », a-t-il déclaré. Lasalvia a essayé d’interagir par téléphone ou par SMS, mais ces efforts ont également été vains.

« Au moment où j’ai essayé d’appeler Darwin, il m’a envoyé un message sur WhatsApp pour me dire combien il m’aimait et qu’il serait toujours mon ami. Il était sur le point de commencer un nouveau chemin avec une autre entreprise, donc j’étais bloqué. Je n’étais pas éligible pour envoyer un message supplémentaire », se souvient un Lasalviae découragé.

Bien que l’agent ait reconnu que « chaque personne a son propre droit » de prendre n’importe quelle décision, mais ils ne doivent pas oublier le karma.

En fin de compte, Lasalvia a révélé son admiration de longue date pour Darwin Nunez, affirmant que la décision de la star uruguayenne de rejoindre Gestifute l’avait laissé « brisé ». « Comme j’adore le gamin, il m’a brisé en morceaux. Mais j’ai compris que c’était du business. Darwin n’a pas rejoint Jorge Mendes mais est parti avec une autre agence, la même qui travaillait avec Nicolas Otamendi », a ajouté Lasalvia.