L’ex-adepte de Manson Leslie Van Houten sort de prison après 53 ans

Leslie Van Houten, qui a été condamnée à perpétuité pour avoir participé aux meurtres infâmes de la secte Charles Manson à l’âge de 19 ans, est sortie mardi d’une prison californienne après 53 ans passés derrière les barreaux.

Van Houten, aujourd’hui âgé de 73 ans, a été condamné pour avoir aidé les partisans de Manson à commettre les meurtres en 1969 de Leno LaBianca, un épicier à Los Angeles, et de sa femme, Rosemary.

Elle a été libérée de prison aux petites heures du matin et conduite dans un logement de transition, a déclaré son avocate, Nancy Tetreault. Elle sera désormais sous surveillance conditionnelle.

La commission des libérations conditionnelles de l’État avait statué à quatre reprises, la première en 2016, qu’elle était « apte » à être libérée et non un danger pour la société, mais à chaque fois, le bureau du gouverneur a opposé son veto à la décision et a ordonné qu’elle reste incarcérée. Ses avocats ont contesté les veto et, en mai, une cour d’appel d’État s’est rangée du côté de Van Houten, jugeant qu’elle devait être libérée. Le tribunal a noté ses réalisations derrière les barreauxnotamment en travaillant comme tuteur, en obtenant une maîtrise en sciences humaines et en participant à une gamme de programmes de santé mentale et d’auto-assistance.

Van Houten n’avait également reçu qu’un seul article en 1981 pour « communication verbale avec des femmes », mais n’avait par ailleurs aucun dossier disciplinaire depuis plus de cinq décennies en prison, le LA Times signalé.

Le gouverneur Gavin Newsom, qui s’est fermement opposé à sa libération, a déclaré la semaine dernière qu’il était déçu que les tribunaux se soient prononcés en sa faveur, mais a déclaré qu’il ne ferait pas appel de la dernière décision car il était peu probable qu’il réussisse.

« Plus de 50 ans après que la secte Manson a commis ces infractions brutales, les familles des victimes en ressentent encore l’impact, comme tous les Californiens », a déclaré le porte-parole de Newsom au Guardian la semaine dernière.

Manson est décédé derrière les barreaux en 2017 à l’âge de 83 ans après près de 50 ans de prison. Patricia Krenwinkel, une autre ancienne adepte de Manson reconnue coupable de meurtre, a obtenu une libération conditionnelle pour la première fois l’année dernière, mais Newsom bloqué sa libération. Susan Atkins, qui était condamné de huit meurtres, est mort en prison en 2009.

Tetreault a déclaré à l’AP que Van Houten vivrait dans une maison de transition pendant environ un an après sa libération, ajoutant: « Elle est juste reconnaissante que les gens reconnaissent qu’elle n’est pas la même personne qu’elle était lorsqu’elle a commis les meurtres. »

L’avocat a déclaré que Van Houten était « ravi et bouleversé », ajoutant : « Elle est en prison depuis 53 ans… Elle a juste besoin d’apprendre à utiliser un guichet automatique, sans parler d’un téléphone portable, sans parler d’un ordinateur ».

Le cas de Van Houten a longtemps attiré l’attention nationale, et Cory LaBianca, la fille de Leno qui a maintenant 75 ans, a dit la semaine dernière, elle avait le « cœur brisé » à propos de sa libération imminente, déclarant à l’AP : « Mes enfants et mes petits-enfants n’ont jamais eu l’occasion de les connaître, ce qui a été un énorme vide pour ma famille. »

Les militants de la réforme de la justice pénale qui ont plaidé pour sa libération ont fait valoir que le cas de Van Houten était exposé failles dans le processus de libération conditionnelle de l’État où les personnes âgées incarcérées peuvent se voir refuser la libération même après qu’un conseil d’État décide qu’elles sont réhabilitées et ne représentent aucune menace. Les gouverneurs ont régulièrement opposé leur veto à l’octroi de la libération conditionnelle dans des affaires très médiatisées et cas politisés.

La Californie, comme les États du pays, abrite une population vieillissante derrière les barreaux, qui, selon les avocats des droits civiques, est devenue une crise humanitaire.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.