L’ex-accusatrice de Diddy affirme qu’elle a offert un « pot-de-vin » de 3 millions de dollars pour soutenir son histoire

Diddy Le dernier accusateur de — qui le poursuit pour l’avoir prétendument violée et enregistré l’acte — a tenté de convaincre son désormais ex-petit-ami de corroborer ses affirmations en lui payant 7 chiffres, selon l’ex… TMZ a appris.

Thalia Graves est poursuivre Diddy et son chef de la sécurité, Joseph Shermanpour l’avoir prétendument violée en 2001 – et dans le procès, elle dit qu’elle sortait avec l’un des employés de Diddy à qui on a montré une vidéo de l’incident présumé.