La police de l’État du Maine a publié une chronologie détaillée de la fusillade de masse à Lewiston qui a tué au moins 18 personnes et en a blessé 13 autres à deux endroits distincts mercredi soir alors que la chasse à l’homme pour le suspect Robert Card s’intensifiait à travers l’État.

À 18 h 56, le centre de communications d’Auburn a été alerté qu’un homme non identifié est entré dans Just-In-Time Bowling, récemment rebaptisé Sparetime Recreation, sur Mollison Street à Lewiston et a commencé à tirer. La police a déclaré que plusieurs appels au 911 qui ont suivi ont confirmé la fusillade.

À 19 h 08, le centre de communications d’Auburn a reçu plusieurs appels indiquant qu’un homme était entré dans le bar et le restaurant Schemengees sur Lincoln Street et avait ouvert le feu.

La police a déclaré que plusieurs forces de l’ordre et du personnel médical d’urgence avaient été immédiatement dépêchés sur les lieux, distants d’environ 6 kilomètres les uns des autres.

À 20 h 06, la police a diffusé aux médias une photo du tireur présumé. La photo de surveillance montrait un homme vêtu d’un sweat-shirt marron et tenant un fusil alors qu’il franchissait des portes décorées de quilles et d’une boule de bowling.

À 21 h 26, le service de police de Lewiston a reçu un appel identifiant l’homme sur les photos distribuées comme étant Robert Card, 40 ans, de Bowdoin, dans le Maine.

À 21 h 56, la police de Lisbonne a informé la police de Lewiston qu’elle avait localisé une Subaru blanche à la rampe de mise à l’eau de Pejepscot à Lisbonne. Il a été confirmé que le véhicule appartenait à Card.

Card est toujours en liberté alors que plus de 350 membres des forces de l’ordre des agences fédérales, étatiques et locales continuent de le rechercher. Les autorités soulignent que Card doit être considéré comme armé et dangereux.

Card est un « instructeur qualifié en matière d’armes à feu » qui a récemment signalé des problèmes de santé mentale, notamment « avoir entendu des voix et des menaces de tirer sur la base de la Garde nationale à Saco, dans le Maine », selon un bulletin des forces de l’ordre du Maine partagé avec Fox News Digital.

Card est également spécialiste de l’approvisionnement en pétrole dans la réserve de l’armée, après s’être enrôlé en décembre 2002, a déclaré un porte-parole de l’armée à Fox News, ajoutant que Card n’avait eu aucun déploiement de combat.

Les autorités n’ont encore nommé publiquement aucune des 18 victimes, et la police a déclaré jeudi matin que 10 des victimes tuées n’avaient pas encore été identifiées.

La police a confirmé que sept personnes – une femme et six hommes – ont été tuées au bowling, où se tenait une ligue de jeunes au moment de la fusillade. Huit hommes ont été tués au Schemengees Bar and Grille. Trois autres personnes sont décédées après que les premiers intervenants les ont transportées à l’hôpital médical central du Maine à Lewiston.

Treize autres personnes ont été blessées dans la fusillade.

La police de l’État du Maine demande à toute personne ayant des informations sur Card ou sur la fusillade d’appeler l’agence au 207-213-9526 ou au 207-509-9002.