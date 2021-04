Lewis Tan comprend son personnage de « Mortal Kombat » Cole Young, qui est souvent renversé sur le ring du MMA avant de se transformer en l’un des plus grands champions combattants de la Terre.

Tan, 35 ans, a pris ses propres coups à Hollywood. L’acteur était même dans une carrière funk après avoir perdu deux rôles majeurs consécutifs avant que sa fortune ne change soudainement avec sa vitrine « Mortal Kombat » qui modifie sa carrière.

«J’arrivais au sommet de cette montagne. Et je redescendais la colline d’une manière ou d’une autre. Je ne savais pas comment cela continuait à se produire», dit Tan. « Mais ces moments de pression, ces moments de perte peuvent se transformer en quelque chose de vraiment beau. Ils peuvent vous rendre génial. C’est ce que Cole Young vit aussi. Ce que nous avons tous les deux vécu, c’est vraiment phénoménal. »

Maintenant, Tan est au sommet du monde avec son rôle de « Mortal Kombat » jouant le guerrier qui sauve la Terre. Le réalisateur Simon McQuoid s’extasie sur son homme principal, qui peut se démarquer dans un ensemble qui comprend l’acteur d’arts martiaux Joe Taslim dans le rôle du méchant Sub-Zero.

« Lewis est un combattant doué des arts martiaux. Il a la physicalité et la présence à l’écran », dit McQuoid. « Et, c’est un gars plutôt beau. »

La trajectoire de Tan semble presque aussi prédestinée que celle de Cole. Le fils mi-chinois, mi-britannique du mannequin Joanne Cassidy et Philip Tan, un cascadeur expert en arts martiaux, Tan est né avec un look d’homme de premier plan, un mentor en techniques de combat et un pied dans la porte du show-business. Son père a guidé son fils enthousiaste dans sa carrière.

«Il m’a ouvert beaucoup de portes et il m’a ouvert les yeux sur le monde du cinéma», dit Tan, dont le premier rôle au cinéma était à l’âge de 2 ans dans «China Cry: A True Story» dans les années 1990.

«J’étais littéralement un bébé jouant un bébé, mon meilleur acteur», dit-il. « Ils m’ont payé en jouets. »

Après des décennies à payer ses cotisations dans l’entreprise, Tan n’a pas réussi la grande percée, gagnant des rôles tels que le gardien de prison dans « The Hangover Part III » et un commando dans « Olympus Has Fallen ». Il pensait initialement que décrocher le rôle du super-héros mutant de Marvel Shatterstar dans « Deadpool 2 » de 2018 serait une percée majeure.

« Quand j’ai découvert que j’étais comme, ce personnage a cette histoire folle. Il est génial, cet extraterrestre de Mojoworld. Il a cette ambiance de type Gladiator-meets-Mad Max-Blade-Runner », dit Tan, « J’ai été vendu . «

Vendu, jusqu’à ce qu’il découvre que toute l’équipe de super-héros de Deadpool (Ryan Reynolds) X-Force assemblée – y compris Vanisher de Brad Pitt – mourrait horriblement, hilarante et rapidement dans un film. Shatterstar a été aspiré sans gloire dans les pales d’hélicoptère.

«Faire face à une disparition comme celle qu’il a rencontrée, c’était très malheureux», dit Tan.

La carrière a repris jusqu’à ce que Tan soit frappé par le double déni redouté sur les rôles de film. Il s’est retiré dans la ville de montagne japonaise de Hakone pour méditer et retrouver ses racines.

«J’étais très contrarié d’avoir perdu cette partie», dit Tan. « J’ai pensé, je vais juste laisser l’univers prendre le contrôle, ne pas essayer d’imposer mon timing et continuer à faire du bon travail. »

Deux semaines plus tard, l’univers a informé Tan qu’il avait signé pour le rôle principal dans « Mortal Kombat ».

«C’était juste une étrange sorte de synchronicité», dit-il. « Je me suis dit: ‘Il est maintenant temps de faire mes preuves.' »

Pendant le tournage australien de « Mortal Kombat », Tan pense qu’il a fait son meilleur travail de carrière, avec les résultats meurtriers évidents à l’écran.

«En tant que quelqu’un qui a joué son propre combat toute ma carrière, pour le faire à ce niveau, avec ce calibre d’acteurs, avec cette franchise, j’en suis le plus fier», dit-il.

Amenant son influence familiale au complet, Tan a pu faire voler son fier père au « Mortal Kombat » pour le regarder pendant la dernière semaine de tournage. «C’était un beau moment», dit-il.

Ensuite, Tan jouera dans le film d’arts martiaux Netflix de décembre « Fistful of Vengeance » et a signé pour jouer en tant qu’officier sino-américain de la CIA dans « Quantum Spy » de la télévision. Il espère également revenir sur « Mortal Kombat » dans une suite taquinée à la fin du film.

Tan n’a pas non plus abandonné son personnage de Marvel Shatterstar.

«L’univers Marvel est comme le monde de ‘Mortal Kombat’, il y a de nombreuses chronologies différentes et beaucoup de choses peuvent arriver», déclare Tan. « L’univers Marvel pourrait facilement ramener (Shatterstar) ou je pourrais m’essayer à un personnage différent. Donc, en fin de compte, c’était une bonne expérience. »