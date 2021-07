Lewis Ludlow : Le flanker anglais a été suspendu quatre matchs pour avoir frappé avec le genou lors de la victoire contre le Canada | Nouvelles du rugby à XV

Lewis Ludlow a été condamné par l’arbitre Craig Evans lors de la victoire de l’Angleterre sur le Canada

Le flanquant anglais Lewis Ludlow a été suspendu pour quatre matches pour avoir frappé au genou lors de la victoire 70-14 de samedi contre le Canada, a annoncé World Rugby.

Ludlow, qui était capitaine de l’équipe pour un deuxième match consécutif, a frappé le chef de la première ligne du Canada Jake Ilnicki 30 minutes après le début du match à Twickenham.

Le joueur de 26 ans de Gloucester a été envoyé au sin-bin mais l’officier citant a jugé l’infraction digne d’un carton rouge, déclenchant ainsi l’audition virtuelle de jeudi soir avec une commission de discipline indépendante.

