Lewis Hamilton vs Max Verstappen: la prédiction de Jenson Button en F1 alors que la rivalité se poursuit au GP de Hongrie

Jenson Button de Sky Sports F1 pense que Lewis Hamilton et Max Verstappen sont prêts pour des batailles plus « fougueuses » sans les gants alors que leur rivalité ravivée se poursuit lors du GP de Hongrie de ce week-end.

Après de nombreux duels roue à roue intenses mais largement respectueux pour commencer la saison 2021, le combat pour le titre de Hamilton et Verstappen a subi son premier point d’éclair majeur au GP de Grande-Bretagne alors que les pilotes vedettes se sont lourdement écrasés au début de la course de Silverstone.

Cela, ajouté au fait que Hamilton a réduit l’avance de Verstappen au championnat à seulement huit points après avoir capitalisé sur son abandon avec une victoire à domicile, a considérablement augmenté les enjeux pour le GP de Hongrie, la dernière course avant la pause estivale de la F1.

Et Button dit que la paire ne reculera pas à partir d’ici – bien qu’ils espèrent au moins qu’ils purifieront l’air avant leur prochaine bataille.

3:00 Martin Brundle de Sky F1 rend son verdict final sur la collision entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au Grand Prix de Grande-Bretagne. Martin Brundle de Sky F1 rend son verdict final sur la collision entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au Grand Prix de Grande-Bretagne.

« Ça va être fougueux à partir de maintenant, ce qui est bon pour nous regarder, mais si c’est bon pour eux – je ne sais pas! » a déclaré Button, le champion du monde 2009 et ancien coéquipier de Hamilton chez McLaren. « Les émotions sont si vives, ce sont deux des meilleurs pilotes qui ont jamais conduit des voitures de F1 et ça va être des bagarres au cours des prochaines courses.

« Nous devons juste espérer que ce soit fait de la bonne manière. Je pense qu’après cette course, j’espère qu’ils en discuteront, c’est ce qui est important pour moi, c’est que ces pilotes comprennent ce qui s’est passé et qu’ils en parlent et qu’ils passent à autre chose, et alors ils peuvent se battre comme ils le devraient sans les gants. »

1:22 Karun Chandhok était au SkyPad pour examiner de plus près comment Lewis Hamilton a remporté le GP de Grande-Bretagne après être entré en collision avec Max Verstappen. Karun Chandhok était au SkyPad pour examiner de plus près comment Lewis Hamilton a remporté le GP de Grande-Bretagne après être entré en collision avec Max Verstappen.

Alors que les deux parties – Hamilton et Verstappen, et leurs équipes Mercedes et Red Bull – se sont mutuellement reprochées l’accident de Silverstone avec une guerre des mots chargée, Hamilton a insisté sur le fait qu’il « n’avait eu aucun problème » avec son rival après la dernière course et que il serait « ouvert » à lui parler avant la Hongrie.

« Il y aura beaucoup de courses difficiles à venir et nous devons apprendre à trouver un équilibre décent », a ajouté Hamilton sur la façon dont il abordera ses prochaines batailles avec Verstappen, qui, selon lui, était « trop ​​agressif » à Silverstone.

Le GP de Hongrie est en direct uniquement sur Sky Sports F1 ce week-end.

Hamilton peut-il continuer sur la lancée de Silverstone en Hongrie ?

Le circuit sinueux du Hungaroring de Budapest est une piste de F1 classique, et qui pourrait bien faire davantage le jeu de Red Bull étant donné son avantage sur Mercedes sur des circuits similaires à fort appui cette année – même si la mise à niveau des Silver Arrows semble certainement les avoir amenés plus proche de l’équipe qui reste leader du championnat malgré son Silverstone sans point.

Hamilton a installé Red Bull et Verstappen, qui sont en pleine forme après un voyage à l’hôpital suite à son accident, favoris de l’événement – mais est juste heureux d’être de retour dans la lutte pour le titre compte tenu de son déficit il y a quelques semaines.

« Honnêtement, ça a été une année si difficile », a-t-il déclaré. « Celui que j’ai vraiment apprécié. J’ai adoré cette bataille mais une montagne russe émotionnelle comme c’est toujours le cas dans un championnat.

4:12 Lewis Hamilton de Mercedes soutient que Max Verstappen était trop agressif lors de la bataille roue contre roue lors des premières étapes du Grand Prix de Grande-Bretagne. Lewis Hamilton de Mercedes soutient que Max Verstappen était trop agressif lors de la bataille roue contre roue lors des premières étapes du Grand Prix de Grande-Bretagne.

« J’ai vraiment apprécié ces quatre premières courses où c’était serré comme c’était [at the British GP]. Ensuite, nous les avons vus faire un pas en avant et je dirais que nous avons certainement commis des erreurs en tant qu’équipe, mais que nous avons également perdu un peu de performance, alors pour voir une mise à niveau revenir et nous remettre dans le combat et être relativement proches et même d’être capable de me qualifier avant était vraiment, vraiment incroyable et j’ai juste senti que j’étais inspiré par ce que l’équipe avait apporté.

« Est-ce que je pensais que nous serions de retour dans la lutte pour le titre ? Bon sang, je ne sais pas. J’ai prié et espéré mais je pensais que ce serait un long travail pour essayer de regagner des points mais nous sommes maintenant plus proche ; il a encore pas mal de points d’avance mais la course est lancée. »

