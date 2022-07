Lewis Hamilton vise une grande arrivée dans la 300e course du GP de France

Le résultat de rêve de Lewis Hamilton en France dimanche serait de célébrer sa 300e course de Formule 1 en mettant fin à la plus longue sécheresse de victoires de sa carrière record, et ce n’est pas impossible.

Le septuple champion du monde était autrefois dominant sur le circuit Paul Ricard du Castellet, mais de nouvelles règles ont laissé son équipe Mercedes aux prises avec une voiture rebondissante derrière les meneurs de rythme Red Bull et Ferrari. Cela fait maintenant 12 courses depuis la dernière victoire du Britannique, mais il a montré à Silverstone ce mois-ci, lorsqu’il a terminé troisième après avoir mené, que l’écart s’était réduit.

“Je crois vraiment que nous pouvons gagner une course cette année”, a déclaré le joueur de 37 ans après la dernière course en Autriche, où il a également terminé troisième. “Paul Ricard devrait aller bien”, a déclaré le patron de Mercedes, Toto Wolff, dont l’équipe avoir quelques améliorations pour le week-end et avoir l’air compétitif. “C’est un circuit fluide, un peu comme Silverstone, des virages rapides, et sur le papier au moins, il semble que nous pouvons y faire une bonne performance.”

Hamilton est le seul pilote à avoir gagné à chaque saison à laquelle il a participé, et une 104e victoire en carrière continuerait cette course bien qu’il devra également battre son coéquipier George Russell.Red Bull et Ferrari, vainqueurs de toutes les courses cette saison, seront à nouveau imaginez leurs chances lors d’un week-end torride – avec des températures prévues d’environ 40 degrés Celsius – sur une piste sur un plateau avec la Méditerranée au loin.

Max Verstappen a remporté la pole en juin de l’année dernière, après avoir dépassé Hamilton dans l’avant-dernier tour d’une course décidée par la stratégie et l’usure des pneus. Comme Red Bull alors, Ferrari poursuit sa troisième victoire consécutive après la victoire de Carlos Sainz à Silverstone et le succès de Charles Leclerc. en Autriche.

La dernière fois que Ferrari a réussi un tel triplé, c’était à Singapour en 2019, une victoire qui s’est avérée être la dernière de l’équipe italienne jusqu’à cette saison. Verstappen a 38 points d’avance sur Leclerc après 11 des 22 courses. nous avions en termes de vitesse. Je pense qu’ils ont encore un léger avantage, mais très peu ou négligeable”, a déclaré le patron de Ferrari, Mattia Binotto, à propos de la bataille avec Red Bull.

Sainz pourrait cependant avoir une pénalité moteur après avoir pris sa retraite en Autriche avec sa voiture en flammes. Le pilote néerlandais Nyck de Vries, champion en titre de Formule E, prendra la place de Hamilton lors des premiers essais du vendredi dans le cadre d’une nouvelle exigence pour chaque équipe un pilote avec une expérience limitée en F1 lors de deux de ces sessions cette saison.

Les pilotes dépassant les limites de la piste pourraient à nouveau être un problème, après 43 infractions enregistrées en Autriche, avec les larges dégagements du Castellet. Et évidemment, vous avez des hectares de tarmac là-bas, donc ça vous invite à courir hors ligne », a déclaré le patron de Red Bull, Christian Horner. Les organisateurs s’attendent à une foule totale de 200 000 personnes au cours du week-end.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.