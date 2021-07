Lewis Hamilton trouve plus de rythme lors des deuxièmes essais du GP d’Autriche

Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a trouvé un rythme bien nécessaire vendredi alors que Mercedes a répondu à la menace d’une cinquième victoire consécutive de Red Bull en menant les essais du Grand Prix d’Autriche. Max Verstappen, leader du championnat Red Bull, avait été le plus rapide lors de la séance d’ouverture avec un temps d’une minute 05.143 secondes autour du Red Bull Ring où il a remporté le Grand Prix de Styrie dimanche dernier.

Hamilton a ensuite réalisé un tour de 1: 04.523 dans l’après-midi, lorsqu’il a également glissé dans le gravier, avec son coéquipier Valtteri Bottas 0,189 plus lent et Verstappen troisième.

Le Britannique est cependant resté méfiant face à la menace Red Bull.

« Ils ont définitivement quelque chose en plus dans leur sac, je le sais déjà », a-t-il déclaré.

« Mais je pense que nous avons fait quelques petits progrès aujourd’hui. Je pense qu’ils ont encore les deux dixièmes ou peut-être que c’est un dixième et demi. Nous avons certainement fait quelques petits pas en avant, mais pas assez.

« Je m’attends juste à ce qu’ils fassent monter (le moteur) un peu plus demain », a-t-il ajouté. « Mais nous allons pousser, essayer de réduire cet écart le plus possible. »

Verstappen poursuivra sa troisième victoire consécutive et sa cinquième de la saison, avec de nombreux fans néerlandais l’encourageant dans la plus grande foule d’une saison restreinte par les précautions COVID-19.

Le joueur de 23 ans a 18 points d’avance sur Hamilton après huit courses. Red Bull a remporté quatre courses d’affilée, la première fois qu’ils l’ont fait depuis 2013, quand ils étaient les derniers champions.

« Je me sentais bien dans la voiture », a déclaré Verstappen.

« Nous devons juste nous assurer d’avoir un peu plus de rythme sur le tendre (pneu) parce que sur le moyen nous avons l’air bien et aussi sur les longs relais, nous avons l’air décent.

« Je pense que ce sera serré. Ils (Mercedes) se sont définitivement améliorés un peu », a-t-il ajouté.

Les deux Aston Martin à moteur Mercedes de Lance Stroll et Sebastian Vettel ont terminé quatrième et cinquième lors de la deuxième séance d’essais avec AlphaTauri, propriété de Red Bull, sixième et septième avec Yuki Tsunoda et Pierre Gasly.

Fernando Alonso a terminé la journée huitième pour Alpine, devant Lando Norris de McLaren, qui a filé.

Les équipes testaient également un nouveau pneu Pirelli avec une construction plus solide, après des échecs à grande vitesse lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan le 6 juin. Il pourrait être introduit lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de ce mois-ci s’il est approuvé.

Pirelli a également apporté des gommes plus tendres pour ce week-end, ce qui devrait brouiller la stratégie et les températures devraient être plus fraîches.

Le coéquipier mexicain de Verstappen, Sergio Perez, vainqueur en Azerbaïdjan, a terminé la journée au 11e rang.

Les Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz ont terminé deuxième et troisième de la séance d’ouverture mais le Monégasque a terminé 16e et l’Espagnol 13e après le déjeuner.

Plusieurs noms plus familiers aux fans de Formule 2 sont également apparus sur les écrans de chronométrage du matin, le pilote d’essai chinois Guanyu Zhou faisant sa première apparition vendredi dans l’Alpine de Fernando Alonso.

L’Israélien Roy Nissany a pris la Williams de George Russell pour la séance, et le Britannique Callum Ilott a fait tourner l’Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi.

Le leader de la Formule 2, Zhou, a été le plus rapide des remplaçants, avec le 14e meilleur temps.

