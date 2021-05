Lewis Hamilton sur la situation COVID

Sept fois champion du monde Lewis Hamilton a déclaré qu’il était « incroyable » de voir les fans revenir sur la piste à Monaco ce week-end, cependant, il est « confus » sur la situation différente causée par la pandémie de coronavirus dans divers pays du monde. et aussi son remplacement en Turquie, la prochaine saison de F1 en Monaco reste inchangé et il est en passe de terminer un calendrier de 23 courses cette saison. Une deuxième course autrichienne a été ajoutée pour combler le vide.

Tout en reconnaissant les situations difficiles causées par la pandémie de COVID-19 dans de nombreux endroits du monde, Hamilton a déclaré qu’il était assez incroyable de penser qu ‘«après un an de pandémie, nous sommes de retour ici».

Selon lui, la situation à travers le monde est «folle». Il a dit que les gens luttent et font face à des problèmes en Inde et au Brésil et «puis vous voyez d’autres endroits qui s’ouvrent, donc c’est très déroutant.

Hamilton a fait ces commentaires lors d’une conférence de presse avant le week-end à Monaco. Il parlait à l’ancien champion du monde Fernando Alonso de la façon dont la pandémie de COVID-19 a affecté le sport et la vie en général, gpfans.com signalé.

Après deux ans, Alonso est revenu en F1 cette saison. Il a déclaré: «Du côté des courses, la pandémie a touché tout le monde.»

Alonso a commenté divers problèmes rencontrés par la communauté sportive en raison de la pandémie de COVID-19. Il a dit que les équipes doivent voyager avec beaucoup de restrictions et « elles ne peuvent pas rentrer chez elles entre les courses. »

Alonso a exprimé sa confiance que dans les prochains jours, plus de spectateurs viendront voir la course. Selon lui, pendant le week-end, de nombreux spectateurs sont venus sur la piste et dans les tribunes. Il a dit que c’était la bonne direction pour les deux prochains mois et «j’espère que nous verrons de plus en plus».

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici