Lewis Hamilton pense que d’autres pilotes auraient été punis au GP des États-Unis si leurs voitures avaient été vérifiées

Lewis Hamilton pense que d’autres voitures que la sienne et celle de Charles Leclerc de Ferrari auraient été disqualifiées du GP des États-Unis en raison d’une usure excessive des planches si les contrôles techniques d’après-course avaient été élargis au-delà de quatre voitures seulement.

Hamilton a perdu sa deuxième place à Austin dimanche dernier après que les patins de sa Mercedes se soient révélés trop fins. La Ferrari de Leclerc, qui avait terminé sixième, n’a pas respecté le même règlement.

En raison de la nature de la politique de contrôle aléatoire de longue date de la FIA sur certaines zones des voitures pour vérifier leur conformité aux règles, seules quatre voitures ont été contrôlées pour l’usure de leurs planches après la course – et la moitié d’entre elles ont échoué.

“En gros, c’était la première fois que nous faisions une course Sprint là-bas. [in Austin] et ils n’avaient testé que quelques voitures et 50 pour cent d’entre elles ont été disqualifiées”, a déclaré Hamilton à Sky Sports F1 avant le GP de Mexico de ce week-end.

“Il y a beaucoup plus de voitures avec chauffeur qui étaient illégales [but weren’t checked].

“Le dérapage n’est pas un élément de performance. Bien sûr, si vous avez une surface plane, tout le monde va pousser sa voiture pour qu’elle soit aussi basse que possible. Mais c’est surtout que certaines voitures gèrent mieux les bosses que d’autres et vous savez que nous avons eu une voiture très rigide et cahoteuse ces deux dernières années.

“Mais en fin de compte, la réglementation n’a pas été respectée et cela doit changer.”

S’adressant à la presse écrite plus tard jeudi, Hamilton a poursuivi : “Premièrement, j’ai entendu de plusieurs sources différentes qu’il y avait beaucoup d’autres voitures qui étaient également illégales, mais elles n’ont pas été testées, donc elles s’en sont tirées.”

“Je cours ici depuis 16 ans. Il y a eu de nombreux autres scénarios comme celui-ci où certaines personnes s’en sont tirées avec certaines choses et d’autres n’ont tout simplement pas eu de chance d’avoir été testées.

“Je pense donc qu’en fin de compte, il faudra probablement une sorte de meilleure structure pour garantir que ce soit juste et uniforme à tous les niveaux.”

D’autres pilotes ont convenu que si davantage de voitures avaient été vérifiées après la course au parc fermé, des problèmes similaires d’usure des planches auraient été découverts.

Alex Albon de Williams a déclaré : “Je pense que vous n’avez peut-être pas besoin de vérifier chaque voiture à chaque course, à tout moment.

“Mais s’il y a un pilote dans une équipe illégal, il y a de très, très fortes chances que l’autre voiture, le coéquipier de ce pilote, soit également illégale.”

La McLaren de Lando Norris était l’une des deux voitures testées qui se sont révélées conformes aux limites acceptées en matière d’usure des planches – la Red Bull gagnante de la course de Max Verstappen était l’autre – et c’est le Britannique qui a hérité de la deuxième place de Hamilton, exclu.

“Je suppose toujours qu’un peu surpris [to see the disqualifications]”, a déclaré Norris à Sky F1.

“J’aurais adoré qu’ils contrôlent plus de voitures.”

Lorsqu’on lui a demandé si cela aurait dû être le cas, Norris a répondu : “Ils auraient dû le faire.”

Et Esteban Ocon d’Alpine a déclaré : “Je suis sûr que ce n’est pas la première fois qu’il y a des voitures illégales comme celle-là lors de tels week-ends de sprint.

“Je pense que sur le format normal, cela est beaucoup moins probable, mais je suis sûr que sur les autres courses, c’était aussi le cas.”

Alors pourquoi seulement quatre voitures ont-elles été vérifiées pour l’usure des planches ? La FIA explique…

Alors que toutes les voitures sont pesées lors des vérifications techniques en parc fermé après un Grand Prix et que d’autres contrôles obligatoires sont également effectués, différentes zones de la voiture sont testées à chaque course sur une base aléatoire afin de vérifier leur conformité.

Dans un article explicatif publié jeudi sur le site Internet de l’instance dirigeante, la FIA a expliqué pourquoi il n’était pas pratique de tester chaque aspect de chaque voiture par rapport à la réglementation chaque week-end de course.

“En effectuant ces tests, une énorme quantité de travail est effectuée dans le temps limité disponible après la fin d’un Grand Prix et avant que les voitures ne doivent être rendues à leurs équipes pour être démontées et transportées vers la course suivante”, a déclaré l’instance dirigeante.

“Cependant, même si un large éventail de contrôles sont effectués, il est impossible de couvrir tous les paramètres de chaque voiture dans le peu de temps disponible – et cela est particulièrement vrai lors des week-ends de course consécutifs où les délais de transport doivent également être pris en compte.”

“C’est pourquoi le processus de sélection aléatoire d’un certain nombre de voitures pour les contrôles techniques après la course sur divers aspects de la réglementation est si précieux. Chaque équipe est consciente que la sélection est possible et comprend que le risque qu’un manque de conformité soit découvert est fort. “.

Toutes les voitures contrôlées ? Juste des coéquipiers de ceux qui sont en infraction ? Les conducteurs pèsent sur le débat sur les DSQ

Le champion du monde Verstappen voit les complications pour la FIA dans le processus de vérification technique, mais pense néanmoins qu’au moins la deuxième voiture d’une équipe devrait également être vérifiée si la première ne respecte pas une règle technique.

“Mais ensuite, vous n’obtiendrez le résultat de la course que mardi, je suppose, lorsque vous devrez vérifier chaque voiture”, a déclaré Verstappen. “Le problème, c’est qu’il est impossible de tout vérifier.

“Le processus de réflexion de chaque équipe est que personne ne veut être illégal, donc personne ne configure sa voiture pour qu’elle soit illégale. Mais bien sûr, il y a ces contrôles aléatoires qui sont effectués. Parfois, ce sont les quatre premiers, parfois c’est dans le milieu du terrain, l’arrière, c’est comme ça que ça se passe.

“Vous ne pouvez pas vérifier chaque pièce de chaque voiture, sinon il faudrait 100 personnes supplémentaires pour faire ce genre de choses.

“Je pense que la seule chose est que lorsque vous contrôlez une voiture d’une équipe et que c’est illégal, alors je pense que vous devriez également vérifier l’autre. C’est pour moi la seule chose. Parce qu’alors vous en disqualifiez une, puis l’autre. la position monte “une position où normalement vous exécutez toujours des configurations assez similaires”.

Albon a suggéré : “Je ne sais pas combien il faudrait pour vérifier quelques voitures supplémentaires, mais je ne pense pas que ce serait un tel problème. Mais je ne sais pas, je ne suis pas un scrutateur.”

Mercedes et Ferrari ont admis avoir commis des erreurs et avoir été prises au piège dans les réglages de leurs voitures. Lors d’un week-end de sprint, les équipes doivent verrouiller leurs réglages après une seule séance d’essais. Normalement, les équipes disposent de trois séances d’une heure pour perfectionner leurs voitures en vue des qualifications et du temps nécessaire pour simuler davantage des conditions de course.

Tout en admettant que Mercedes s’est trompée avec la hauteur de caisse de sa W14, Hamilton estime que ce qu’il a qualifié de situations d’après-course « ridicules » comme celle de dimanche dernier avec des voitures exclues pourraient être plus facilement évitées.

“Je pense que le sport a vraiment connu un week-end incroyable, il y a eu une telle participation et une course formidable, et chaque fois que nous faisons un pas en avant dans le sport, quelque chose comme ça le gâche vraiment”, a-t-il déclaré.

“Nous devons donc faire quelque chose. J’espère qu’ils apprendront un peu pour l’avenir.

“Plutôt que de contrôler tout le monde et que plus de 50 pour cent des voitures tombent en panne, ce sur quoi j’investirais tout mon argent, peut-être que, par exemple, si nous organisons une course Sprint, nous devrions simplement pouvoir changer le déraper [block] ou sur le parquet le samedi soir pour que le dimanche, vous n’ayez pas ce genre d’événement ridicule par la suite. »

