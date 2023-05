Lewis Hamilton signera un nouvel accord avec Mercedes dans les « semaines à venir »

Lewis Hamilton a démenti jeudi toutes les informations selon lesquelles il aurait été approché par Ferrari et a déclaré qu’il était sur le point de signer à nouveau avec Mercedes « dans les prochaines semaines ».

Le contrat actuel du septuple champion du monde expire cette année.

Il est en pourparlers avec le patron de Mercedes, Toto Wolff, depuis plusieurs mois, mais a récemment confié à son équipe de direction personnelle la tâche de terminer ce qui pourrait être son dernier contrat en Formule 1.

« Je pense que, naturellement, lorsque vous êtes en négociation de contrat, il y aura toujours des spéculations », a déclaré Hamilton, 38 ans, lors d’une conférence de presse au Grand Prix de Monaco.

« Mais, à moins que vous ne l’entendiez de moi, c’est tout. Il y a une certaine personne dans cette salle qui en a écrit au moins un – je ne sais pas, mais peut-être qu’avec l’annulation du week-end dernier, ils se sont juste ennuyés.

« Mais mon équipe travaille en étroite collaboration dans les coulisses avec Toto et nous sommes presque sur le point d’avoir le contrat prêt. Je fais en sorte que l’équipe se concentre là-dessus pour que je puisse simplement faire mon travail.

« C’est une bien meilleure position qu’auparavant parce que j’avais l’habitude de faire les négociations par moi-même et c’était très stressant. Je n’ai plus à faire ça. »

Lorsqu’on lui a demandé, il a ajouté qu’il espérait que le contrat serait terminé « espérons-le dans les semaines à venir ».

Le refus d’Hamilton de toute approche de Ferrari faisait suite à un rejet antérieur de la spéculation par le chef de l’équipe Ferrari, Fred Vasseur.

Il a également déclaré que malgré une longue sécheresse de victoires depuis le Grand Prix d’Arabie saoudite 2021, il restait désireux de rester avec Mercedes.

« Je pense que nous sommes toujours une équipe gagnante du championnat », a déclaré Hamilton.

« C’est juste que nous avons eu la mauvaise voiture. J’étais un peu dégoûté lorsque la dernière course a été annulée parce que j’étais ravi d’essayer notre nouveau package là-bas. Ce (Monaco) n’est pas la meilleure plate-forme pour cela en termes de piste, mais j’espère que nous en verrons plus la semaine prochaine. »

Pendant ce temps, Hamilton espère que lui et son coéquipier George Russell seront « plus dans la lutte pour la victoire » ce week-end où Mercedes exécutera une version fortement révisée de leur voiture 2023 jusqu’ici décevante.

S’exprimant avant la 80e édition de la course classique de dimanche, Hamilton a admis qu’il avait été excité et rempli d’anticipation et d’espoir, citant le sentiment que l’équipe avait de nouveau « trouvé l’étoile polaire ».

Un ensemble de mises à jour de grande envergure a donné à l’équipe une nouvelle direction dans la philosophie de conception de leur voiture et ravivé les espoirs d’un renouveau après une série de déceptions.

« Je ne pense pas que nous nous battrons nécessairement pour une victoire, mais j’espère que nous serons plus dans la lutte. J’étais tellement excité de remonter dans la voiture et de ressentir ces changements », a déclaré Hamilton.

« J’espère que cela nous mettra sur la bonne voie pour progresser et essayer de rattraper les gars devant. »

Il a ajouté : « Je suis vraiment encouragé quand je vais à l’usine et que je vois à quel point tout le monde travaille dur. L’année dernière, nous étions un peu perdus quant à la façon de résoudre les problèmes que nous avions.

« Mais maintenant, j’ai l’impression que l’équipe a trouvé l’étoile polaire. Ils savent exactement où nous devons aller et comment y arriver. »

