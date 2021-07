Lewis Hamilton signe un nouveau contrat avec Mercedes avec un contrat de deux ans en Formule 1 confirmé

Lewis Hamilton a signé un nouveau contrat de deux ans avec Mercedes qui le gardera avec l’équipe jusqu’à la fin de la saison 2023.

L’accord prolonge le séjour de neuf ans de Hamilton et emmènera le septuple champion du monde et Mercedes, la combinaison pilote-équipe la plus réussie de Formule 1, dans la nouvelle ère du sport à partir de 2022.

Cela signifie également que Hamilton est engagé dans la F1 jusqu’à l’âge de 38 ans au moins.

« Il est difficile de croire que cela fait près de neuf ans de travail avec cette équipe incroyable et je suis ravi que nous poursuivons notre partenariat pendant encore deux ans », a déclaré Hamilton, qui a remporté six de ses sept titres avec Mercedes.

« Nous avons accompli tellement de choses ensemble, mais nous avons encore beaucoup à accomplir, à la fois sur et en dehors de la piste. »

Le contrat précédent de Hamilton, bien qu’il n’ait été signé qu’en février, n’était que d’un an. Il compte actuellement 18 points Max Verstappen dans une bataille de championnat très disputée entre Mercedes et Red Bull.

« Alors que nous entrons dans une nouvelle ère de la F1 à partir de 2022, il ne peut y avoir de meilleur pilote dans notre équipe que Lewis », a déclaré le patron de l’équipe, Toto Wolff. « Ses réalisations dans ce sport parlent d’elles-mêmes, et avec son expérience, sa vitesse et son art de la course, il est au sommet de ses pouvoirs.

« Nous savourons la bataille que nous avons entre nos mains cette année – et c’est pourquoi nous voulions également conclure ce contrat plus tôt, afin que nous n’ayons aucune distraction de la concurrence en piste.

« J’ai toujours dit que tant que Lewis possède encore le feu pour la course, il peut continuer aussi longtemps qu’il le veut. »

Tout comme son dernier contrat, Hamilton a cité le travail de Mercedes pour aider à améliorer la diversité en F1 comme un facteur clé.

« Je suis incroyablement fier et reconnaissant de la façon dont Mercedes m’a soutenu dans ma volonté d’améliorer la diversité et l’égalité dans notre sport », a ajouté l’Anglais, 36 ans. « Ils se sont tenus responsables et ont fait des progrès importants dans la création d’une équipe plus diversifiée et environnement inclusif.

« Merci à toutes les personnes dévouées et talentueuses de Mercedes dont le travail acharné rend tout cela possible et au conseil d’administration pour leur confiance continue en moi. Nous entrons dans une nouvelle ère de la voiture qui sera stimulante et excitante et je ne peux pas attendre pour voir ce que nous pouvons accomplir d’autre ensemble. »

Plus à venir.