Lewis Hamilton se prépare pour la 300e course de F1 en qualifiant Fernando Alonso de rival le plus coriace

Lewis Hamilton classe Fernando Alonso comme le rival le plus coriace et le plus rapide qu’il ait affronté dans sa carrière, a-t-il déclaré jeudi avant sa 300e course de F1 lors du Grand Prix de France de dimanche.

Le septuple champion du monde de 37 ans a également déclaré qu’il chérissait les souvenirs de son premier événement de Formule 1, le Grand Prix d’Australie 2007 à Melbourne quand, à 22 ans, il a stupéfié les spectateurs chevronnés avec son talent précoce.

Il s’est qualifié quatrième et a terminé troisième, derrière le double champion Alonso, la férocité de leur compétition signalant comment ils se battraient et tomberaient dans la saison à venir.

A lire aussi : Les pilotes de F1 s’unissent alors que Sergio Perez et Lewis Hamilton sont déterminés à aider à expulser les fans abusifs

“Je pense qu’il est difficile de dire qui a nécessairement été le concurrent le plus fort parce que chaque fois que vous êtes avec quelqu’un, vous êtes à un endroit différent de votre vie”, a déclaré Hamilton.

“Je me souviens de la tâche d’être aux côtés de Fernando quand j’avais 22 ans. J’étais si jeune mentalement et, bien sûr, bon en termes de compétences, mais c’est beaucoup de pression d’affronter un grand comme Fernando.

«Je dirais au rythme pur, Fernando. Nous avons eu de belles batailles. J’aimerais qu’on en ait plus. J’espère qu’il continuera à courir, donc j’espère que nous en aurons plus à l’avenir.

Hamilton a été promu dans l’équipe F1 de McLaren par le chef d’équipe Ron Dennis qui avait aidé à guider son développement.

Il a immédiatement brillé et remporté sa première victoire lors de sa sixième course, le Grand Prix du Canada, avant que leur rivalité ne s’aigrisse, conduisant Alonso à revenir chez Renault pour 2008.

Quinze ans plus tard, un Alonso adouci, maintenant âgé de 41 ans, a déclaré qu’il n’avait aucune rancune et qu’il avait toujours aimé courir contre Hamilton.

“Je ne pense pas qu’il ait beaucoup changé, pour être honnête”, a déclaré Alonso, qui courra pour Alpine contre la Mercedes de Hamilton lors du Grand Prix de France de ce week-end.

“Il avait déjà le talent en 2007, il a toujours le talent maintenant avec l’expérience. Il a été un pilote formidable, une légende de notre sport, donc ça a toujours été un plaisir de partager tout ce temps avec lui.

A lire aussi : Chaleur sur Charles Leclerc pour réaliser un triplé Ferrari en France

“À l’époque, personne ne pensait probablement que quelqu’un serait capable de remporter sept titres comme l’a fait Michael (Schumacher). Le voyage a été incroyable.

“L’équipe qu’ils ont construite chez Mercedes au cours de ces années était exceptionnelle. Félicitations aux 300. »

En enregistrant son 300e départ en Formule 1, Hamilton rejoint un groupe de pilotes dans un club d’élite – Kimi Raikkonen qui a commencé 349 courses, Alonso 344, Rubens Barrichello 322 et Michael Schumacher et Jenson Button sur 306.

De sa première sortie, Hamilton a des souvenirs clairs.

“La réalisation d’un rêve dans son ensemble est une expérience très surréaliste et ce sera toujours votre première – et il n’y en a qu’une seule première”, a-t-il déclaré.

“Juste pour arriver à ce premier Grand Prix, le nombre de nuits blanches que nous avons tous passées en famille sans savoir si nous atteindrions ce rêve, mais nous n’avons jamais abandonné et, étant là, ce sera probablement le véritable point culminant.”

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.