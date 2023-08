Lewis Hamilton s’attend à une compétition « serrée » du Grand Prix des Pays-Bas avec Red Bull et McLaren à Zandvoort

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après les essais libres de vendredi avant le Grand Prix des Pays-Bas, Lewis Hamilton a déclaré que sa Mercedes se sentait « bien dès le départ ».

Lewis Hamilton s’attend à une compétition « serrée » entre Mercedes, Red Bull et McLaren au Grand Prix des Pays-Bas après un vendredi encourageant à Zandvoort.

Hamilton a terminé troisième lors des premiers essais et avait plus à donner car un drapeau rouge intempestif l’a empêché d’aller plus vite.

Il a terminé quatrième lors des essais 2, à 0,308 seconde du leader Lando Norris, mais était le challenger le plus proche de Max Verstappen sur les longues courses.

« La P1 a été une très bonne séance de notre part. La voiture se comportait bien dès le départ grâce au bon travail de tout le monde dans l’usine », a déclaré Hamilton.

« Nous avons apporté quelques changements entre les EL1 et les EL2, ce qui n’était pas aussi bon. Mais ce sont de bonnes données, donc nous avons du travail ce soir pour voir si nous pouvons inverser la tendance. »

« Mais nous y sommes ou à peu près. Pas aussi rapides que les Red Bull et les McLaren sont vraiment rapides.

« Les Red Bulls sont un peu plus rapides, comme toujours. Je ne pense pas nécessairement que nous les battrons facilement, mais je pense que nous allons être proches.

« Je veux monter le plus haut possible. Ce serait génial d’être parmi les trois premiers, cela dépend juste du travail que nous ferons ce soir. »

Concernant les points où Mercedes perd face à McLaren, Hamilton a ajouté : « C’est un peu partout. La McLaren était beaucoup plus rapide que nous dans le premier secteur, en particulier sur le long terme, les pneus surchauffent, ce que je pense que tout le monde avait. »

« Il s’agit d’essayer de s’assurer que vous extrayez le maximum de vos pneus et que vous les placez dans la bonne fenêtre pour commencer votre tour. Nous avons été lents dans le premier secteur mais bons dans le dernier secteur, alors j’essaie juste de trouver le bon équilibre. là. »

Norris : décision difficile à prendre pour McLaren concernant la configuration

Norris a été très impressionnant lors des deuxièmes essais car il a conduit avec confiance et a poussé fort pour réaliser le meilleur temps de l’après-midi pour devancer Verstappen de 0,023 seconde.

Le pilote britannique pense que Red Bull est toujours en avance et n’est pas sûr que McLaren doive compromettre son rythme sur un tour pour s’assurer d’être fort en course.

« C’est une décision difficile. C’est une décision que nous devrons prendre ce soir », a expliqué Norris.

« Même si nous nous qualifions devant une Red Bull, notre course n’est pas avec eux, ils sont beaucoup trop rapides. Même si j’avais la meilleure dégradation des pneus que j’ai jamais eue, ils nous dépasseraient quand même.

« C’est une piste difficile à dépasser. Je ne m’attends pas à une piste facile ou directe. Beaucoup de gens bloquent et provoquent le chaos aujourd’hui. Nous verrons. Je me sens bien, surtout avec le faible niveau de carburant, je suis content, avec le niveau élevé de carburant, pas tellement. »

Verstappen « se sent en confiance » à domicile

Verstappen, qui mène le championnat avec 125 points d’avance sur son coéquipier Red Bull Sergio Perez, a dominé la première séance d’essais et son meilleur tour lors des deuxièmes essais a été réalisé après un premier tour lancé en softs.

Il est convaincu que Red Bull sera devant McLaren et Mercedes, admettant qu’ils ont encore plus à venir.

« Je pense que c’était une plutôt bonne journée. Nous avons essayé certaines choses sur la voiture », a déclaré Verstappen.

« Les FP2 étaient un peu plus difficiles mais il était également difficile d’obtenir un tour propre. Il y avait beaucoup plus de voitures autour.

« Nous avons quelques choses que nous voulons améliorer, mais même sur le long terme, la voiture se comportait plutôt bien. Je me sens bien. La voiture a beaucoup de potentiel pour passer une bonne journée. Nous devons juste peaufiner quelques choses. » Je suis assez confiant que nous pouvons être en avance. »

