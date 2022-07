Lewis Hamilton s’attend à un week-end difficile pour Mercedes

Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a prédit un week-end difficile pour Mercedes en Hongrie après que les expériences de l’équipe se soient retournées contre lui lors des essais de vendredi.

Hamilton, qui a endommagé le plancher de sa voiture lors d’une course à faible consommation de carburant qui a ensuite entravé son effort à long terme, n’a terminé que 11e lors de la deuxième séance.

« La voiture est un peu difficile aujourd’hui. C’est fou comme ça oscille d’une piste à l’autre », a déclaré le Britannique, qui a terminé deuxième en France le week-end dernier et huit fois vainqueur record en Hongrie, à la télévision de Formule 1.

“Pour le moment, c’est un peu lâche et ça ne fait pas ce que nous voulons qu’il fasse. Journée difficile… ça va être un week-end difficile, c’est sûr.

Mercedes a déclaré avoir repensé le profil du dispositif de protection de la tête Halo et apporté des modifications à l’aileron arrière.

Les champions en titre n’ont pas encore gagné en 12 courses cette saison, mais ont semblé espérer combler l’écart avec les leaders Red Bull et Ferrari, cette dernière équipe étant en tête des deux séances vendredi.

“Nous sommes venus en voulant faire quelques expériences avec la voiture et je pense que celles que nous avons faites en FP2 avec les deux (pilotes) nous ont fait reculer”, a déclaré Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste, à la télévision Sky Sports.

“Lors de la première séance, nous semblions un peu plus forts, la voiture était plus cohérente. Il y a deux ou trois choses que je suis à peu près certain que nous allons annuler du jour au lendemain parce que ça n’avait pas l’air génial. Je pense que certains des changements de configuration que nous avons pris dans le mauvais sens. Nous sommes ici pour apprendre, on ne les comprend pas toujours pour que la voiture aille plus vite.

Les prévisions pour les qualifications au Hungaroring annoncent de la pluie, avec des températures en baisse pour la course de dimanche par rapport aux conditions chaudes de vendredi.

“Les conditions de dimanche vont être radicalement différentes, nous avons donc essayé pas mal de choses avec la voiture, en l’utilisant un peu comme une séance d’essai”, a déclaré le coéquipier de Hamilton, George Russell.

“Vous pouvez essayer de tout optimiser pour aujourd’hui, mais cela ne sert à rien pour le reste du week-end. Donc, même si ce fut une journée très difficile, je pense que ce fut une journée productive.

