Lewis Hamilton s’attend à ce que Mercedes termine la saison 2022 de Formule 1 sans victoire en course

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton discute des performances de sa voiture par rapport à celles de Red Bull cette saison après la victoire de Max Verstappen au Grand Prix des États-Unis

Lewis Hamilton discute des performances de sa voiture par rapport à celles de Red Bull cette saison après la victoire de Max Verstappen au Grand Prix des États-Unis

Lewis Hamilton dit qu’il s’attend à ce que Mercedes termine la saison 2022 de Formule 1 sans victoire, bien qu’il ait été terriblement proche de sceller la victoire au Grand Prix des États-Unis.

Mercedes a enduré une campagne extrêmement décevante après l’introduction de nouvelles réglementations en matière de conception et a vu sa séquence de huit ans de championnats des constructeurs officiellement terminée dimanche alors que Red Bull a ajouté le titre à la deuxième couronne de pilotes consécutive de Max Verstappen.

Après une démonstration encourageante à Austin, la question de savoir si Mercedes peut remporter ou non l’une des trois dernières courses – à partir du Mexique ce week-end – a été un sujet de discussion brûlant, mais le septuple champion du monde n’est pas confiant.

Hamilton a souligné le fait que sa solide performance en course a été aidée par le fait qu’il a été propulsé à la troisième place sur la grille en raison des pénalités pour Charles Leclerc de Ferrari et Sergio Perez de Red Bull.

“Je pense que nous devons vraiment être réalistes”, a déclaré Hamilton. “La voiture Red Bull a été de loin la voiture la plus rapide toute l’année et c’est toujours la voiture la plus rapide.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du Grand Prix des États-Unis du Circuit des Amériques Faits saillants du Grand Prix des États-Unis du Circuit des Amériques

“Alors [in USA] nous étions dans la position où nous étions grâce à la fiabilité. Si Charles était là, si Perez était là par exemple, ça aurait été une course différente car ils auraient été devant nous. Nous aurions été au troisième rang.

“C’était génial de partir troisième et d’être en mesure de se battre, mais à vrai rythme, ils étaient devant nous aujourd’hui et ce seront les trois prochaines courses.”

Les victoires en F1 d’Hamilton par saison Saisons Gagne 2007 (McLaren) 4 2008 (McLaren) 5 2009 (McLaren) 2 2010 (McLaren) 3 2011 (McLaren) 3 2012 (McLaren) 4 2013 (Mercedes) 1 2014 (Mercedes) 11 2015 (Mercedes) dix 2016 (Mercedes) dix 2017 (Mercedes) 9 2018 (Mercedes) 11 2019 (Mercedes) 11 2020 (Mercedes) 11 2021 (Mercedes) 8 2022 (Mercedes) 0 (il reste trois courses)

Si Hamilton ne doit pas gagner au Mexique, au Brésil ou à Abu Dhabi, tous en direct sur Sky Sports F1 à partir de la course de Mexico ce week-end, cela apporterait sa série record de victoires au moins dans toutes ses saisons à une fin.

Hamilton visait à briser l’égalité avec Michael Schumacher lors de sa 16e campagne cette année.

Les espoirs de victoire de Hamilton à Austin ont encore été renforcés lorsque Verstappen a été maintenu immobile pendant 11 secondes lors de son deuxième et dernier arrêt au stand, qui a vu le pilote Red Bull chuter d’environ sept secondes derrière le Britannique, avec Leclerc également entre eux.

Cependant, Verstappen a montré une vitesse incroyable pour attraper et dépasser à la fois la Ferrari et la Mercedes, avant de sceller sa 13e victoire en 19 courses cette saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton dépasse Sebastian Vettel pour la tête du Grand Prix des États-Unis Lewis Hamilton dépasse Sebastian Vettel pour la tête du Grand Prix des États-Unis

“À moins que quelque chose de grave n’arrive à l’un d’entre eux, il est très peu probable que nous ayons le rythme réel pour pouvoir rivaliser avec eux”, a ajouté Hamilton.

“Nous allons tout donner et nous travaillons sur une voiture pour pouvoir nous battre avec eux.

“Il (Verstappen) était derrière Charles, cela montre juste le rythme qu’ils avaient en main, pour dépasser Charles, me rattraper et terminer avec trois secondes d’avance.”

Rosberg : Mercedes a besoin de chance pour gagner une course

L’ancien coéquipier d’Hamilton, Nico Rosberg, convient que Mercedes aura besoin de chance pour pouvoir triompher dans les trois dernières courses.

Interrogé le Tout lundi conduit par Sky Sports F1 s’il pense que Mercedes va gagner une course, Rosberg a déclaré : “C’est difficile à dire, pour le moment, vous diriez probablement non.

“Ils ont besoin de chance. S’ils peuvent vraiment avoir de la chance, comme avec l’arrêt au stand de Max ce week-end, s’ils peuvent obtenir quelque chose comme ça, ils ont une vraie chance, mais c’est une question difficile.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Nico Rosberg pense qu’il est difficile de voir son ancienne équipe Mercedes gagner une course cette saison Nico Rosberg pense qu’il est difficile de voir son ancienne équipe Mercedes gagner une course cette saison

“Normalement, il aurait dû y avoir aussi Leclerc devant eux sur la grille, donc beaucoup de choses doivent jouer en leur faveur.

Malgré ses inquiétudes quant à la capacité de Mercedes à concourir pour une victoire, Rosberg dit qu’il a été extrêmement impressionné par la conduite de Hamilton, ainsi que par son coéquipier George Russell.

“Lewis pilote au sommet de son art, comme toujours”, a ajouté Rosberg, qui a battu Hamilton au championnat du monde 2016 avant de prendre sa retraite.

“Il est toujours absolument excellent en ce moment, super brillant. Ce n’est donc certainement pas à cause du pilotage de Lewis, c’est la voiture.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, revient sur la course après que Lewis Hamilton ait terminé P2 au Grand Prix des États-Unis Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, revient sur la course après que Lewis Hamilton ait terminé P2 au Grand Prix des États-Unis

“Alors voyons voir, si les circonstances jouent en sa faveur, ou en faveur de George, alors ça peut toujours bien se passer.

“Je souhaite vraiment que cela se produise pour Mercedes, car ils ont fait un excellent travail pour rattraper leur retard pendant la saison, comprendre les problèmes qu’ils rencontraient, qui étaient vraiment de très gros problèmes.

“Le marsouinage, la rupture des sols parce qu’ils frappaient le sol, et comprendre cela pendant l’année où vous avez également des tests très limités était super difficile.

“Aussi de le faire dans le cadre du plafond budgétaire, un si grand défi et ils ont vraiment fait de grands progrès.”